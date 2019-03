Napoli-Udinese: pronostico, quote e probabili formazioni

Domenica 17 Marzo 2019 il Napoli ospiterà l’Udinese al San Paolo di Napoli. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 28esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 18:00.

Napoli-Udinese: quote e pronostico

Nettamente favorita la squadra di Ancelotti nei confronti di quella di Nicola, complici la superiorità della rosa partenopea e l’enorme differenza in classifica. La sfida è infatti tra la seconda in classifica e la quindicesima. Altra differenza abissale è legata ai gol fatti in questo campionato: il Napoli è infatti a quota 48, l’Udinese invece fa fatica a segnare in questa stagione, sono infatti solo 22 i gol fatti dalla squadra friulana. Stesso discorso sulla difesa, il Napoli ha la seconda miglior difesa del campionato con 21 gol subiti, contro la nona difesa con 36 gol subiti.

Oltretutto il Napoli non vorrà farsi distanziare ulteriormente dalla Juventus prima in classifica; deve inoltre tornare a fare i 3 punti in campionato, che non arrivano dal match contro il Parma, del 24 febbraio.

Napoli-Udinese: probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, Fofana, Mandragora, Zeegelaar; De Paul, Pussetto.

Allenatore: Davide Nicola

Napoli-Udinese: le quote e il pronostico

Le quote date dai bookmakers rispecchiano infatti questa situazione. L‘1 del Napoli è infatti a 1.25, contro il 12 dell’Udinese. Anche il pareggio è poco probabile e perciò molto quotato, a 6. Molto più atteso il NOGOL, se infatti dovesse segnare una sola delle due squadre, la quota sarebbe infatti a 1.63, a differenza del 2.15 del GOL. È inoltre prevista una pioggia di gol al San Paolo, l’OVER 2.5 è dato solamente a 1.55.

Combo possibili per questa giornata potrebbero essere: un semplice 1+OVER 2.5 dato a 1.75, oppure rischiando un po’ di più si può giocare un goloso 3.70 sull’1+OVER 2.5+NOGOL.

