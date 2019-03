Napoli-Udinese: diretta tv e streaming. Dove vederla.

Domenica 17 Marzo 2019, alle ore 18.00 lo stadio San Paolo apre le porte alla partita tra Napoli ed Udinese che si sfideranno nella 28a giornata di Serie A 2018/19.

Napoli-Udinese: come arrivano le squadre

Napoli: gli azzurri sono reduci dal passaggio del turno in Europa League ai danni del Salisburgo. Con i quarti di finale ipotecati già nella partita di andata dove i partenopei si erano imposti per 3 reti a 0 (Milik, Fabian Ruiz ed un autorete), il ritorno in Austria è stata una pura formalità. Anche se qualche brivido non è mancato. Sconfitta indolore quella di Giovedì sera, il sorteggio di Venerdì a Nyon ha invece decretato che tra i campani e la semifinale si opporrà l’ostacolo Arsenal, non certamente la formazione più gentile.

In campionato invece Carlo Ancelotti ed i suoi sono costretti ad arrendersi ad una Juventus che sembra sempre più imbattibile e padrona della Serie A. La sconfitta in casa (2-1) subita proprio contro i bianconeri il 3 Marzo scorso è un macigno sul titolo sognato da Napoli e dai suoi tifosi che però continuano a sostenere la squadra. Domenica scorsa è arrivata un’altra frenata, il Sassuolo è riuscito infatti a fermare sull’1-1 gli azzurri (salvati grazie ad Insigne nel finale). Ora i partenopei devono guardarsi le spalle dal Milan, a -5, che si fa solleticare dall’idea di fare uno scherzo all’amico Ancelotti, portando via il secondo posto. I rossoneri però saranno impegnati nel derby della Madonnina contro l’Inter che sà di spareggio Champions.

Udinese: la stagione dei friulani fin qui può dirsi deludente. Quindicesimo posto e salvezza ancora in ballo. Sono nel mezzo della lotta per non retrocedere avendo raccolto soli 25 punti dall’inizio della stagione. Il Bologna, terzultimo, è staccato di sole 4 lunghezze mentre la SPAL e l’Empoli inseguono interessate a -2 e -3 punti. La squadra di Davide Nicola ha perso due delle ultime quattro partite, venendo sconfitta dalle due squadre di Torino (prima contro i granata 1-0, poi contro la Juventus 4-1). Ha invece portato a casa tre punti preziosi contro il Chievo (1-0) e contro il Bologna (2-1) dirette concorrenti per la salvezza. Dopo l’impegno di Torino all’Allianz Arena, i bianconeri sono chiamati ad un’altra sfida importante contro il Napoli. Affrontando così in pochi giorni la prima e la seconda forza del campionato.

Napoli-Udinese: dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in tv Domenica 17 Marzo 2019, alle ore 18.00, in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A. Mentre la visione in streaming sarà disponibile sulle piattaforme di Sky Go (per i clienti Sky) e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM