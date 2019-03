Cardinal 4: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia in streaming

La serie televisiva Cardinal, prodotta dalla più grande emittente canadese CTV Television Network, avrà una quarta stagione. La serie crime, adattamento della saga letteraria di Giles Blunt iniziata con il romanzo Forty Words for Sorrow è stata creata dallo showrunner Aubrey Nealon.

La terza stagione ha iniziato ad andare in onda su CTV il 24 gennaio 2019, per terminare il 6 marzo dello stesso anno. Già durante la sua trasmissione era stata ufficialmente annunciata la messa in produzione della quarta stagione. La data in cui dovrebbe arrivare non è però ancora confermata, sebbene, vista la programmazione delle precedenti stagioni, il gennaio del 2020 potrebbe essere il periodo temporale in cui l’evento si verificherà.

La trama di Cardinal 4

Come già accennato, Cardinal è un adattamento di una serie di romanzi di genere investigativo ad opera di Giles Blunt. Mentre la prima stagione era un adattamento del primo libro della saga, Forty Words for Sorrow, la seconda si rifaceva al terzo romanzo, Black Fly Season, e la terza stagione si basava sul quarto e il quinto romanzo della serie, ossia By the Time You Read This e Crime Machine. Ancora non è noto su cosa si baserà la quarta stagione che verrà; se non sarà utilizzata una storia originale, la scelta più logica sarà chiaramente il sesto volume della serie di John Cardinal, ossia Until the Night, che è anche l’ultimo pubblicato sino ad ora.

Nella prima stagione, il detective John Cardinal veniva assegnato al caso di una ragazza di 13 anni ritrovata morta. Al suo fianco c’era la poliziotta Lisa Delorme, da lui accettata controvoglia solo perché imposta dai piani alti.

Nella seconda stagione, la trama ruotava attorno ad una misteriosa donna nota come “Rossa“, colpita da un’amnesia. In concomitanza iniziava un ciclo di omicidi ad apparente sfondo rituale, forse collegati al cartello della droga.

Nella terza stagione, insieme a nuovi casi da risolvere, John Cardinal ha dovuto anche affrontare il suicidio della moglie Catherine, nonostante la cosa non riesca a convincerlo a pieno.

Non si hanno ancora notizie circa la trama per la prossima quarta stagione. Di certo ci saranno nuovi casi per il detective Cardinal, e come si accennava poc’anzi, si può solo supporre che gli eventi potrebbero seguire quelli del sesto romanzo del ciclo.

Il cast di Cardinal 4

Per quanto riguarda il cast, è scontato il ritorno di Billy Campbell (noto per le sue performance in Le avventure di Rocketeer e Dracula di Bram Stocker) in qualità del protagonista eponimo John Cardinal. La sua partner Lisa Delorme, egualmente, continuerà ad essere Karine Vanasse, la quale tra le altre cose ha recitato nelle serie Pan Am e Revenge.

Probabili ritorni anche Glen Gould (attore principalmente attivo in ambito teatrale) e Eric Hicks (Bad Blood), in Cardinal rispettivamente Herry Commanda e Derek K. Fox.

Si conta anche di rivedere Kristen Thomson nel ruolo di Noelle Dyson, David Richmond-Peck come Malcolm Musgrave, Deborah Hay in qualità di Catherine Cardinal e Zach Smadu nella parte di Ash Kular.

