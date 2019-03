Empoli-Frosinone: pronostico, quote e probabili formazioni

Domenica 17 Marzo 2019 l’Empoli ospiterà il Frosinone al Carlo Castellani di Empoli. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 28esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 15:00.

Empoli-Frosinone: il pronostico

Partita di andata ricca di gol quella tra Empoli e Frosinone, terminata infatti con uno scoppiettante 3 a 3. All’8′ è stato un autogol di Silvestre ad aprire le danze per i ciociari, ma Zajc al 32′ pareggia il risultato prima della fine del primo tempo. Al rientro in campo Silvestre si fa perdonare insaccando la palla in rete; poco dopo Ciofani, capitano dei ciociari, si prende sulle spalle il Frosinone e nel giro di 15’minuti pareggia e porta in vantaggio la sua squadra. La firma finale sul match è pero di Ucan che al 79′ pareggia i conti e stabilisce il risultato definitivo.

Dal match dello Stirpe sono cambiate molte cose, Longo non è più il tecnico dei ciociari, Andreazzoli è stato prima esonerato e pochi giorni fa richiamato al posto di Iachini, il quale è stato a Empoli cinque mesi. Pronostico difficile quello del Castellani, perché molte sono le variabili per il match. Questo match è un incrocio importante in chiave salvezza, una vittoria dei padroni di casa significherebbe una condanna quasi certa dei ciociari; in caso contrario i giochi sarebbero più che riaperti.

Le probabilità sembrano tutte a favore dell’Empoli, anche perché il cambio di allenatore spesso porta una ventata di aria fresca e motivazionale negli spogliatoi.

Empoli-Frosinone: le probabili formazioni

Empoli (4-2-3-1): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco, Di Lorenzo; Acquah, Bennacer; Krunic, Pasqual, Farias; Caputo.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Frosinone (4-2-3-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano; Chibsah, Viviani; Maiello, Paganini, Ciano; Pinamonti.

Allenatore: Marco Baroni

Empoli-Frosinone: le quote

Secondo i bookmakers la squadra favorita è l’Empoli, l‘1 per la squadra di casa è dato infatti a 1.75, contro il 2 del Frosinone a quota 4.75. La X per il pareggio è invece a quota 3.70. Le quote di GOL e NOGOL sono molto vicine tra loro, la prima è infatti a quota 1.80 e la seconda a 1.90.

Sotto l’aspetto del possibile vincitore sembra semplice sceglierne uno in base alle quote, al contrario di decidere tra GOL e NOGOL. Come combo possibili si potrebbe perciò giocare un semplice 1X+OVER 1.5 a 1.55 oppure guardando al match di andata si potrebbe rischiare un 1X+OVER 3.5 a 3.75.

