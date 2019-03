Chi m’ha visto: trama, cast e finale del film. Stasera in tv su Rai 1

Chi m’ha visto è un film del 2017 diretto da Alessandro Ponti, che vede come protagonisti la coppia Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. I due attori, alla loro prima e fortunatissima collaborazione, danno vita a due personaggi molto diversi tra loro, ma legati da un profondo sentimento di amicizia e di fiducia.

Beppe Fiorello veste i panni di Martino, musicista che da anni tenta di diventare famoso. Pierfrancesco Favino è invece Peppino, lo storico amico di Martino. Nessuno, in paese, sembra dare importanza al tour che Martino ha appena concluso insieme a Jovanotti e, ancor peggio, nessuno sembra ricordarsi di lui.

Martino escogiterà, dunque, una soluzione estrema per far sì che si parli di lui e della sua musica.

Chi m’ha visto: trama film di Ponti stasera su Rai 1

Questa sera, sabato 16 marzo, su Rai 1 andrà in onda il film Chi m’ha visto. Il protagonista della commedia è Martino, un chitarrista pugliese che, dopo aver suonato insieme a Jovanotti, torna nel proprio paese d’origine, convinto di essere diventato famoso.

Nessuno, neanche la madre, ha mai visto di buon grado il sogno di Martino di diventare un musicista famoso e, cosa che più rattrista il chitarrista, nessuno nota il suo enorme talento. Con l’aiuto di Peppino, fedele amico, il musicista deciderà di sparire per un po’, senza lasciare traccia.

Chi m’ha visto: finale del film con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino

La finta scomparsa servirà a far parlare di lui, si sui giornali che in televisione. Non essendo riuscito a dimostrare quanto vale con la propria presenza, Martino tenterà il tutto e per tutto utilizzando lo stratagemma dell’assenza.

Martino, alla fine, riuscirà nel suo intento, ma è davvero questo ciò che vuole?

