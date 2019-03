Salvatore Esposito: film e fidanzata. Chi è Genny Savastano di Gomorra

Salvatore Esposito è il protagonista di Gomorra – La serie. Il giovane attore interpreta il ruolo di Genny Savastano, figlio del boss Pietro, cambiato e cresciuto nel corso delle tre stagioni precedenti.

Abbiamo imparato a conoscere Genny nel 2014, quando appariva ancora debole e estremamente legato alla madre. Abbiamo poi assistito alla sua trasformazione, da ragazzo viziato a spietato killer.

Dietro alla ferocia e alla sete di potere di Gennaro Savastano, si nasconde però il volto di Salvatore Esposito. L’attore, classe 1986, amante del cinema fin da bambino, deve a Gomorra la sua fama e notorietà.

Salvatore Esposito: chi è il protagonista di Gomorra, filmografia

La serie diretta da Stefano Sollima è stata per Salvatore un vero e proprio trampolino di lancio, che gli ha permesso non solo di raggiungere una certa fama, ma anche di migliorare la propria recitazione mese dopo mese.

Salvatore Esposito è nato a Napoli, città che ama e difende. L’attore si è, inoltre, fatto spesso promotore di campagne sociali contro le piaghe che più affliggono il capoluogo campano.

L’attore napoletano non è però legato esclusivamente al ruolo di Gennaro Savastano. Lo abbiamo visto, infatti, recitare al fianco di Cristiano Caccamo nel film Puoi baciare lo sposo o ancora in un piccolo ruolo nella commedia Addio Fottuti Musi Verdi.

Salvatore Esposito: fidanzata e vita privata, i sogni nel cassetto

L’attuale compagna di Salvatore, Paola Rossi, è una studentessa e, come l’attore stesso ha raccontato in un’intervista, i due sognano una vita insieme. Chi crede al colpo di fulmine amerà la loro romantica storia, quasi fiabesca.

Lei, studentessa di Giurisprudenza, che incontra lui, attore di Gomorra, all’aeroporto prima della partenza per l’Erasmus.

La ragazza aveva visto il trailer della nuova serie tv in onda su Sky Atlantic. Quelle poche scene le erano bastate per ricordare il volto di Salvatore e riconoscerlo anche in un aeroporto, circondata da tantissime persone. Da allora, non si sono mai più persi di vista.

