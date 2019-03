C’è posta per te 2019: ospiti e anticipazioni del 16 marzo 2019 Ospiti e anticipazioni di stasera

Sarà strano nelle prossime settimane non vedereC’è posta per te. L’ultima puntata del people show condotto da Maria De Fillippi andrà in onda il 16 marzo 2019 alle 21.20 su Canale 5. La ventiduesima edizione del programma giunge così al suo ultimo appuntamento e già fa sentire la sua mancanza. Anche questa stagione ha ottenuto un grande successo nella gara degli ascolti sbaragliando sempre la concorrenza. È difficile infatti competere con un programma che da quasi un decennio costituisce l’appuntamento fisso del sabato sera.

Nelle precedenti settimane, oltre alle commoventi storie di persone comuni, il talk show ha potuto contare sulla presenza di ospiti d’eccezione come Ricky Martin, Owen Wilson,Alessandra Amoroso, Emma Marrone e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo. Ma cosa dobbiamo aspettarci dall’ultima puntata di C’è posta per te?

C’è posta per te: anticipazioni

Come già detto in apertura di articolo, l’ultimo appuntamento di C’è posta per te è fissato per il 16 marzo 2019 alle 21.20 su Canale 5. Il programma tanto amato dal pubblico italiano sarà ricco di sorprese e ospiti speciali. Al timone del talk show ci sarà come sempre Maria De Filippi che presenterà i protagonisti della puntata.

Punto di forza di C’è posta per te è proprio la sua capacità di coinvolgere ed emozionare il pubblico con storie di persone comuni. I partecipanti al programma infatti giungono in studio con la speranza di recuperare un rapporto in crisi oppure esaudire il sogno di una persona cara. Dopo aver raccontato la storia, è l’apertura o meno della celebre busta a decretare il successo o il fallimento dell’impresa.

Gli ospiti

A questi momenti di grande emozione si alternano poi altri di puro divertimento che alleggeriscono il tono del people show che spesso porta in studio struggenti storie di vita. Anche l’ultima puntata di C’è posta per te potrà contare sulla presenza di ospiti davvero speciali.

Parteciperà infatti alla trasmissione la star hollywoodiana Julia Roberts. L’attrice di fama mondiale, vincitrice nel 2001 del premio Oscar come Migliore attrice per il film Erin Brockich, sarà la protagonista di una misteriosa sorpresa. Nei giorni passati, alcune indiscrezioni parlavano della presenza di Sophia Loren a C’è posta per te ma tali voci ad oggi non sono state ancora confermate.

