Dove vedere Atalanta Chievo in diretta streaming o tv

Il match Atalanta-Chievo, valido per la 28a giornata della Serie A 2018/2019, si giocherà Domenica 17 Marzo 2019 alle ore 15.00 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Si affrontano i bergamaschi, settimi in classifica e i clivensi, ultimi, in un match che sembra già scritto.

Atalanta-Chievo: Dea per l’Europa

La marcia impeccabile del Torino ha scalzato l’Atalanta dal sesto posto, posizione valida per accedere all’Europa League. Al momento gli uomini di Gasperini e il Torino sono a pari punti, entrambi a 44 e la Roma, quinta, è a distanza di soli tre punti. Il Chievo invece è ultimo in campionato e non vince una partita dal 29 Dicembre 2018, 1-0 sul Frosinone. Insomma, è un avversario in difficoltà, e nonostante lotterà per cercare di guadagnare qualche punto per sperare nella salvezza, vincere non sembrerebbe proprio essere un’impresa.

Atalanta-Chievo: per i veronesi destino quasi scritto

Con soli 10 punti in classifica e la zona salvezza distante 12 punti, il destino del Chievo sembra già segnato, ma la squadra farà certamente il possibile per onorare i tifosi e proverà a dare il meglio fino all’ultimo. L’Atalanta è un avversario veramente forte, contro cui all’andata hanno perso per ben 5-1 (De Roon, tripletta di Ilicic e Gosens, per il Chievo solo Birsa su rigore). La sfida sa di missione impossibile, i primi tre punti del 2019 probabilmente non arriveranno contro la Dea, ma non si sa mai quel che potrebbe succedere in campo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Chievo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimisiti, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata

Allenatore: Gasperini

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Meggiorini

Allenatore: Di Carlo

Dove vedere Atalanta-Chievo in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport, visibile anche in streaming per gli abbonati su Sky GO e in alternativa su Now TV.

