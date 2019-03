Bayern Monaco-Mainz: diretta streaming e tv, ecco dove vederla



Bayern Monaco-Mainz si giocherà Domenica 17 Marzo alle ore 18.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e sarà valida per la 26a giornata di Bundesliga. Si affrontano la prima della classe contro la tredicesima, in un match che difficilmente potrà avere un risultato inatteso.

Bayern Monaco.Mainz: bavaresi verso il titolo

Primo in classifica, ma a pari punti con il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco cercherà di approfittare dell’avversario di caratura inferiore per guadagnare terreno sulla diretta concorrente al titolo. Lewandoski e compagni, che all’andata contro il Mainz hanno vinto 2-1 (gol di Boetius per il Mainz, di Goretzka e Thiago Alcantara per il Bayern) vogliono ripetersi anche in questo match di ritorno, sperando che il Dortmund perda punti nella trasferta leggermente più impegnativa contro l’Herta di Berlino.

Bayern-Monaco-Mainz: renani per l’onore

Per il Mainz la posizione in classifica, 13° posto a +11 dalla zona retrocessione e a -12 dall’Europa, è tranquilla, senza pressioni né rischi esagerati. L’avversario di giornata è dei più temibili e in pochi probabilmente si aspettano un risultato diverso dalla vittoria dei padroni di casa. Partendo da questo presupposto, i renani giocheranno sicuramente per fare bella figura e perché no, provare a strappare almeno un punto alla prima in classifica per la gioia dei propri tifosi. Anche se la storia ci insegna che è proprio il Mainz la squadra che ha perso più partite in Bundesliga contro il Bayern Monaco (18) ed ha subito più gol (64).

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Mainz

Il Bayern Monaco si schiererà in campo con il classico 4-2-3-1. In porta ci sarà Neuer, con Alaba e Rafinha sugli esterni e la coppia di centrali formata da Hummels e Sule. Davanti la difesa la qualità di Alcantara e Martinez con il compito di far iniziare il gioco della squadra. Trequarti di qualità con Ribery e Gnabry sulle corsie e Rodriguez in mezzo: tre avranno il compito di appoggiare l’unica punta Lewandowski.

Il Mainz, invece, si presenterà con un prudente 4-4-2. Muller tra i pali con Caricol e Brosinski sulle corsie. La coppia centrale sarà formata da Niakhate e Bell. In mezzo al campo i muscoli di Gbamin e la qualità di Latza. I due esterni, Oztunali e Boetius, dovranno fare sia la fase difensiva sia quella offensiva per dare manforte alla coppia di attaccanti formata da Ujah e dall’ex Palermo Quaison.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Alaba, Hummels, Sule, Rafinha; Alcantara, Martinez; Ribery, Rodriguez, Gnabry; Lewandowski

Allenatore: Kovac

Mainz (4-4-2): Muller; Caricol, Bell, Niakhate, Brosinski; Oztunali, Gbamin, Latza, Boetius; Ujah, Quaison

Allenatore: Schwarz

Dove vedere in tv e streaming Bayern Monaco-Mainz

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Arena. In streaming si potrà seguire su Sky Go e Now TV.

