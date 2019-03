Infortunio Insigne: il capitano del Napoli out tre settimane

Problemi a non finire in casa Napoli. Dopo la controversa qualificazione ai quarti di finale di Europa League col Salisburgo (nonostante la sconfitta in trasferta per 3 a 1) sorgono nuovi problemi. Questa volta dall’infermeria, che piano piano si riempie in questa seconda metà di stagione.

Appena rientrato dalla trasferta austriaca, infatti, Insigne si è sottoposto a degli accertamenti.

Infortunio Insigne: elongazione all’aduttore per lui

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, in occasione del match in quel di Salisburgo, ha riscontrato un’elongazione dell’adduttore destro. Un problema non indifferente per il numero 24 partenopeo, visto che i tempi di recupero sono stimati in non meno di tre settimane.

A rischio, dunque, in primis la gara di andata in Europa contro l’Arsenal. L’urna dei sorteggi non è stata certamente benevola nei confronti degli azzurri, che trovano negli inglesi l’avversario (insieme al Chelsea) probabilmente più complicato ed ostico.

Ad aggravare la situazione sopraggiunge l’infortunio di Lorenzo. Un bel problema per i partenopei, che dovranno fare a meno del talento classe 1991 almeno per i match di campionato contro Udinese, Roma, Empoli e forse addirittura contro il Genoa.

Insigne, inoltre, salterà la nazionale, nel doppio appuntamento contro Finlandia e Liechtenstein. Una tegola anche per Roberto Mancini, quindi, che dovrà fare a meno dell’ala sinistra negli impegni dell’Italia.

Napoli, stop di Insigne ma non solo

Ma non è finita qua. Nel match di Europa League, infatti, hanno riscontrato problemi fisici anche Vlad Chiriches e Amadou Diawara. Pessime notizie per Carlo Ancelotti, che perde così alcuni elementi importanti per far rifiatare la squadra in vista del rush finale di stagione.

Per il primo si prospettano tre settimane di stop a causa di una distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Per il guineano, invece, sono previsti 20 giorni ai box. La causa ufficiale è un’infrazione dell’osso navicolare del piede destro.

