The Flash 6: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando inizia

The Flash, spin-off della serie Arrow iniziato nel 2014, è una delle serie televisive basate su un fumetto DC attualmente più popolari. Prodotta e trasmessa dall’emittente The CW, la serie è stata creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns.

La quinta stagione ha visto la sua prima visione USA il 9 ottobre 2018, e si concluderà con 22 episodi il 14 maggio del 2019. Gli ascolti, però, lasciano già presagire ottime nuove per il futuro (in particolare l’episodio crossover con Arrow è stato molto apprezzato), tant’è che il network ha già rinnovato la serie per una sesta stagione. L’annuncio della conferma è avvenuto il 31 gennaio di quest’anno. La messa in onda però è chiaramente ancora in data da destinarsi, in quanto, come si diceva prima, la quinta stagione non ha ancora nemmeno concluso le trasmissioni.

The Flash 6: La trama

The Flash segue le avventure di Barry Allen, scienziato forense che diviene possessore di una velocità supersonica in seguito all’esplosione di un acceleratore di particelle. Grazie ai suoi nuovi poteri, Barry deciderà di dedicarsi alla lotta contro il crimine e assumerà un’identità segreta, quella del supereroe Flash. Egli non sarà comunque solo nella sua missione, in quanto potrà contare sul sostegno di vari amici, principalmente scienziati dei laboratori di ricerca S.T.A.R.

Essendo la quinta stagione ancora in corso, è difficile fare congetture su quale potrebbe essere la trama della sesta stagione che verrà. Sicuramente Barry Allen si troverà alle prese con nuove sfide da superare e ci saranno indubbiamente questioni lasciate in sospeso da risolvere. Un possibile nodo di trama potrebbe rivolgersi attorno a Nora, figlia di Barry venuta dal futuro comparsa già nella quarta stagione ma che solo dalla quinta ha iniziato ad avere un ruolo più principale.

The Flash 6: Il Cast

Chiaramente Grant Gustin (anche conosciuto come Sebastian Smythe in Glee) tornerà a vestire i panni di Barry Allen nei prossimi episodi. La sorte del personaggio è però incerta: uno dei prossimi crossover previsti, con le altre serie di CW Arrow e Supergirl, dovrebbe essere un adattamento del fumettistico Crisi sulle terre infinite, e in quella storia Flash moriva. Nei fumetti DC (così come Marvel) la morte è però un concetto relativo, dunque pure se l’eventualità si verificasse anche nella serie tv, con ogni probabilità non sarebbe definitiva.

Praticamente scontato è anche il ritorno di Danielle Panabaker (Una star in periferia) nel ruolo di Caitlin Snow, così come Candice Patton (The Game) in qualità di Iris West.

Probabilmente torneranno anche Carlos Valdes, Thomas Cavanagh e Jesse L. Martin, nel cast sin dalla prima stagione. Difficile poi che non sarà presente anche Jessica Parker Kennedy, l’interprete della figlia di Barry Allen, Nora. Nulla però è certo prima del termine della quinta stagione, in quanto potrebbero anche verificarsi eventi inattesi che porteranno a un cambiamento nel cast dei personaggi principali.

