Dove vedere Betis-Barcellona in diretta streaming o in tv

Dove vedere Betis-Barcellona in diretta streaming o in tv

Betis-Barcellona si disputerà Domenica 17 Marzo alle ore 20.45. La partita, valida per la 28esima giornata di Liga, avrà luogo allo Stadio Benito Villamarìn di Siviglia.

Si prospetta un match spettacolare tra le due squadre in questione. Il Betis di Setién ha bisogno di vittorie importanti per raggiungere la zona Coppe Europee lontana solo pochi punti. Difatti, i Los Verderones occupano momentaneamente l’ottavo posto, a pari punti con il Valencia, 39. Il fatidico sesto posto è lontano un solo punto, occupato da un Siviglia non in splendida forma. Il Betis, fuori sia dall’Europa League che dalla Copa del Rey, deve assolutamente concentrare tutte le energie sul campionato, ultima spiaggia rimasta.

Dopo la vittoria contro il Celta Vigo, che ha risollevato il morale dei betici, la prossima avversaria è appunto il Barcellona di Valverde: la più temuta di Liga. Non è quindi facile per il Betis, che gioca in casa, ottenere i tre punti essenziali alla corsa all’Europa. I blaugrana ormai dominano il campionato spagnolo con ben 63 punti. Dopo l’accesso ai quarti di finale di Champions League e alla finale di Copa del Rey, Valverde non può far altro che puntare al magico Triplete. La squadra sta sicuramente regalando importanti emozioni ai tifosi in questa stagione, ma chissà se i blaugrana riusciranno ad arrivare fino in fondo e vincere davvero tutto quest’anno.

Il campionato sembra ormai un porto sicuro per il Barça. Con sette punti di distacco dalla seconda posizione, la vittoria finale non dovrebbe venire a mancare alla squadra. Ma prima di tutto, Valverde e il suo team, devono continuare a vincere e a spingere sull’acceleratore per mantenere questo risultato. Quella di Domenica contro il Betis è un grande banco di prova per i catalani, che possono dimostrare la loro immensa forza o cedere alla stanchezza dovuta ai diversi impegni.

Betis-Barcellona: dove vederla in tv e streaming

Il match in questione potrà essere seguito in diretta streaming ed esclusiva sulla piattaforma DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM