Il silenzio dell’acqua: trama e anticipazioni ultima puntata 24 marzo

Il silenzio dell’acqua è la nuova fiction, targata Mediaset, che va in onda dall‘8 marzo su Canale 5. Il 24 marzo, in prima tv, andrà in onda l’ultima puntata della serie che vede come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

La fiction si presenta come un giallo, per certi versi thriller, che riesce a tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Il silenzio dell’acqua, diversa dalle classiche serie tv di Canale 5, ruota intorno alla scomparsa della giovane Laura e alle successive indagini investigative del commissario Andrea Baldini.

Il caso di scomparsa si trasforma, ben presto, in un’indagine per omicidio. Baldini, dal canto suo, cercherà in ogni modo di trovare l’assassino della sedicenne.

Il silenzio dell’acqua: trama terza puntata stasera 17 marzo

Ne Il silenzio dell’acqua, il vicequestore Andrea Baldini sarà affiancato nelle indagini da Luisa Ferrari, interpretata da Ambra Angiolini. I due sono però molto diversi l’uno dall’altra, in modo particolare nel modo di condurre le indagini.

Matteo, giovane figlio di Andrea, è uno dei possibili sospettati per l’omicidio di Laura. Questa situazione complicherà maggiormente la relazione lavorativa di Baldini e Luisa, sopratutto a causa dell’arrivo in commissariato del superiore della Ferrari.

L’uomo terrà, infatti, Andrea Baldini sotto controllo e cercherà di tenergli nascosti i dettagli delle indagini.

Giorgio Pasotti: altezza, figlia, età e compagna

Il silenzio dell’acqua: anticipazioni ultima puntata domenica 24 marzo

L’ultima puntata del giallo andrà in onda domenica 24 marzo, su Canale 5. Il silenzio dell’acqua è liberamente ispirato alla serie tv inglese Broadchurch.

Il finale della prima stagione ha lasciato sbigottiti gli spettatori inglesi. È possibile, dunque, che l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua sia stata ricalcata sulla della serie originale.

Il mistero si è infittito puntata dopo puntata ed è ormai certo che ad uccidere la giovane Laura sia stato qualcuno che la ragazza conosceva bene. Sarà davvero Matteo, il figlio del vicequestore Andrea, ad aver commesso il terribile omicidio?

