Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 17 marzo 2019 Rai 1

Questa sera, a Che Tempo che Fa, il conduttore Fabio Fazio avrà l’opportunità di intervistare due tra le più note cantanti nel panorama della musica italiana. Patty Pravo e Ornella Vanoni saranno presenti, insieme, negli studi del Talk Show in onda in prima serata, su Rai 1.

Sarà poi la volta di Enrico Nigiotti, protagonista della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, il quale si esibirà dal vivo con il brano Nonno Hollywood.

Per finire, ultima ma non meno importante, l’analisi e l’approfondimento sull’attualità da parte dell’economista Carlo Cottarelli.

Cristiana Dell’Anna: marito, film e carriera. Chi è Patrizia in Gomorra

Che tempo che fa: ospiti, Enrico Nigiotti, primo successo e carriera

Enrico Nigiotti deve il suo primo successo a Gianna Nannini e al loro duetto Complici. Il cantante, 32 anni, è reduce dalla seconda esperienza sul palco dell’Ariston, dove ha concorso con il brano Nonno Hollywood.

In vetta alle classifiche, la canzone è un testo autobiografico. Essa è stata scritta per dare voce al dolore del cantautore in seguito alla perdita dell’adorato nonno.

La carriera di Enrico Nigiotti inizia attraverso i Talent, tra cui Amici e X Factor. Il cantante fu costretto a lasciare il programma condotto da Maria De Filippi, perché legato sentimentalmente ad una ballerina che faceva parte del corpo di ballo. Dopo l’occasione sfumata, però, Gianna Nannini gli propose una fortunata collaborazione.

Che tempo che fa: anticipazioni stasera, Patty Pravo e Ornella Vanoni

A circa due anni dall’ultima intervista, Patty Pravo torna a Che Tempo che fa e questa volta lo fa insieme alla collega Ornella Vanoni, nonché amica di una vita.

La cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2019, portando sul palco un brano di Marco Calvetti, interpretato insieme a Briga, giovane cantautore italiano. Questa sera, a Che tempo che fa, le due donne racconteranno tutti i retroscena della loro lunga e pregnante carriera musicale.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM