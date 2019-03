Diretta SPAL-Roma: streaming, formazioni e risultato – LIVE

Uno dei match del sabato della 28a giornata di Serie A è SPAL-Roma, che si disputerà allo stadio Mazza di Ferrara sabato 16 marzo 2019 alle ore 18:00.

La SPAL arriva a questa sfida reduce da un periodo di forte crisi, con la vittoria che manca dallo scorso 27 gennaio (2-3 in casa del Parma) e la zona retrocessione distante ora soli due punti. Gli estensi devono assolutamente cambiare passo già da questa settimana, seppur la sfida non sia sicuramente tra le più abbordabili, anzi. I biancazzurri dopo un avvio di stagione entusiasmante, hanno perso lo smalto gradualmente, assestandosi nei bassifondi e non riuscendo mai ad inanellare una serie positiva di risultati. Ma ora il Bologna spinge e il rischio retrocessione in caso di prosieguo altalenante si fa sempre più concreto. Nelle ultime cinque uscite di campionato, la SPAL ha ottenuto un pareggio e quattro sconfitte.

Dall’altra parte del campo ci sarà la Roma. I giallorossi hanno messo alle spalle le cocenti sconfitte contro Lazio e Porto, cambiando tutto e ripartendo da Ranieri, che all’esordio ha avuto la meglio – seppur a fatica – dell’Empoli. La zona Champions League resta alla portata dei capitolini, che in questo weekend devono assolutamente ottenere il successo per approfittare dello scontro diretto fra Milan ed Inter ed accorciare. Nonostante il lungo periodo di crisi degli avversari di giornata, non sarà facile ottenere il successo a Ferrara, campo sempre ostico. Nelle ultime cinque partite di campionato, la Roma ha conquistato quattro vittorie e una sconfitta.

Nella sfida d’andata, la SPAL sbancò contro pronostico l’Olimpico battendo la Roma per 0-2 grazie alle reti di Petagna e Bonifazi.

Le probabili formazioni di SPAL-Roma

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci

Allenatore: Semplici

ROMA (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Fazio, Marcano, Juan Jesus; Zaniolo, Nzonzi, Cristante, El Shaarawy; Dzeko, Schick

Allenatore: Ranieri

Dove vedere in tv e streaming SPAL-Roma

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

