I fratelli Caputo: trama, cast e anticipazioni. Quando finiscono le riprese

In programmazione in casa Mediaset una nuova fiction, che dovrebbe probabilmente iniziare a venire trasmessa forse nella prossima stagione televisiva: I fratelli Caputo. È prodotta in quattro episodi dalla società Ciao Ragazzi! di Claudia Mori con la collaborazione di Apulia Film Commission. Le riprese sono cominciate il 4 marzo di quest’anno e si svolgeranno a Nardò, in Puglia, la quale per l’occasione diverrà il fittizio paese di Roccatella; altre location saranno anche Ostuni, Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro. Le riprese dureranno in totale 14 settimane, e si divideranno in due blocchi: il primo che si chiuderà a fine marzo, e il secondo che dovrebbe svolgersi tra luglio e fine agosto.

A dirigere la fiction è Alessio Inturri, già regista de Il peccato e la vergogna e L’onore e il rispetto. Loredana Capone, assessore all’industria turistica e culturale della Regione Puglia, ha così commentato: “Abbiamo sempre sostenuto, attraverso Apulia Film Commission, tutte le produzioni cinematografiche che nel territorio hanno trovato e scoperto i luoghi ideali e la professionalità per realizzare i propri progetti filmici. Anche per le riprese de “I fratelli Caputo”, contribuiremo al sicuro successo della una nuova serie tv di Canale 5”.

Assoluto riserbo sta venendo mantenuto riguardo alla trama, dunque non resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più in merito. È possibile che la serie arriverà sugli schermi tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020.

I fratelli Caputo: Il cast e i personaggi

Per quanto delle vicende che verranno narrate ancora non si sappia nulla, noti sono invece i nomi di vari attori che parteciperanno. Tra i più famosi troviamo Nino Frassica, celebre comico. La sua fama è legata in particolare alla fiction Don Matteo, dove interpreta sin dal 1999 il maresciallo capo dei carabinieri Nino Cecchini; ruolo di rilievo ha anche nella serie La mafia uccide solo d’estate, dove veste i panni di un prete colluso con la mafia.

Insieme a lui troviamo Cesare Bocci, largamente conosciuto per essere il Mimì Augello de Il commissario Montalbano sin dal 1999; è stato anche Antonio Ceppi in Elisa di Rivombrosa e ha avuto un ruolo principale nella quarta stagione di Provaci ancora prof!.

Nel cast de I fratelli Caputo troviamo anche Sara D’Amario (Le stagioni del cuore, CentoVetrine), Aurora Quattrocchi (Nuovomondo, Anime nere) e Carmela Vincenti (Selvaggi, Tre metri sopra il cielo).

Nel ruolo di sé stesso troveremo anche Red Canzian, lo storico componente dei Pooh, complesso scioltosi nel 2016.

