Torino-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale

Uno dei match in programma nella 28a giornata della Serie A 2018/2019 è Torino-Bologna, che si disputerà sabato 16 marzo 2019 alle ore 20.30 allo stadio Olimpico di Torino.

Torino-Bologna: come arriva la squadra di casa

Capitolo Torino: il Toro vive un momento da corsa alla Champions League in tutto e per tutto. Le tre vittorie consecutive danno morale alla squadra di Mazzarri, che vuole continuare il momento positivo. Ma attenzione alla determinazione del Bologna, una delle mine vaganti in questa fase di campionato.

Qualche dubbio per il mister: Lukic è uno di questi. In difesa si cambia poco, davanti a Sirigu vedremo sicuramente Izzo, N’Koulou e Moretti. De Silvestri se la gioca con Aina, mentre Ansaldi è sicuro di un posto. Baselli e Rincon andranno a completare il reparto, con Iago Falque e Belotti in attacco.

Torino-Bologna: il momento dei rossoblu

Capitolo Bologna: la squadra emiliana continua a inseguire l’obbiettivo salvezza. La vittoria contro il Cagliari ha riacceso le speranze, con l’Empoli quartultimo a 1 solo punto di distanza. La corsa per rimanere in Serie A si fa sempre più accesa, coi rossoblù che non devono più sbagliare.

Probabile il 4-2-3-1 come modulo, con Mbaye, Lyanco, Danilo e Dijks in difesa, con Pulgar e Dzemaili a gestire le operazioni in mezzo al campo. Sansone sulla trequarti a supporto di Palacio, con Sansone ed Orsolini sulle corsie esterne. Destro, molto probabilmente, partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Iago Falque, Belotti

Allenatore: Mazzarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Allenatore: Mihajlovic

Dove vedere in tv e streaming Torino-Bologna

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN, un’apposita piattaforma online. I vari incontri saranno fruibili sui vari dispositivi come pc, tablet, smartphone, console e smart Tv.

