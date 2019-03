Dynasty 2: trama, cast e anticipazioni, quando iniziano le puntate

Era il 12 gennaio 1981 quando andava in onda su ABC il primo episodio di Dynasty, soap opera che sarebbe durata al 1989 con nove stagioni. Dopo la cancellazione c’era stata nel 1991 una miniserie in due episodi per chiudere tutte le trame lasciate irrisolte, sebbene in maniera superficiale. Nel 2017, a 26 anni dalla parola fine, Dynasty era tornata con un reboot completamente nuovo: sviluppato da Josh Schwartz (The O.C.), Stephanie Savage (Gossip Girl) e Sallie Patrick (Limitless), il reboot è prodotto e trasmesso dall’emittente The CW negli USA, mentre a livello internazionale si può trovare su Netflix.

La prima stagione ha ottenuto un successo altalenante ma comunque sufficiente; infatti, The CW ha rinnovato la serie per una seconda stagione il 2 aprile del 2018. Tale ciclo di episodi è iniziato nell’ottobre 2018, per poi concludersi nel febbraio 2019 sia su The CW che su Netflix. Il 31 gennaio 2019 è stata confermata anche una terza stagione, ancora in data da definirsi.

Dynasty 2: La trama

Il reboot di Dynasty ricalca in parte trama e stilemi della serie originale degli anni ’80, naturalmente adattando situazioni e personaggi a un contesto più moderno.

Al termine della prima stagione, si era assistito all’entrata nella storia della misteriosa figlia di Anders. L’ultimo episodio si era anche concluso con dei tragici cliffhanger: tra questi, Claudia Blaisdel, fuggita dal manicomio in cui era stata rinchiusa, che sparava contro Cristal; e poi, una persona misteriosa che appiccava un incendio all’appartamento con all’interno Sammy Jo, Steven, Fallon, Alexis e Blake, sebbene tutti si siano potuti salvare ad eccezione di Cristal, ferita e forse uccisa dal colpo di pistola.

Il cast della seconda stagione di Dinasty

Trattandosi di una soap, le vicende seguono il cast in maniera abbastanza corale e quelli che possono definirsi “principali” sono vari.

Elizabeth Gillies (la Jade West di Victorious) interpreta Fallon Carrington. Invece, Steven Carrington ha le fattezze di James Mackay (The Dressmaker), mentre il ruolo di Michael Culhane è di Robert Christopher Riley (Hit the floor).

A vestire i panni di Jeff Colby è Sam Adegoke (Switched at birth), Alan Dale (The O.C., Ugly Betty, Lost) interpreta Joseph Anders, e Rafael de La Fuente veste i panni di “Sammy Jo”.

Tutti questi attori sono stati riconfermati nella seconda stagione e anche nella terza che verrà. Invece, chi non si vedrà più sarà a quanto pare Nathalie Kelley, il cui personaggio sembra sia stato effettivamente ucciso al termine della prima stagione. A quanto pare, però, ci sarà una sorpresa: Cristal non era chi diceva di essere e il suo nome originale sarebbe stato Celia Machado; la “vera” Cristal arriverà quindi con la seconda stagione. Ana-Brenda Contreras è l’attrice scelta per impersonarla.

