Sondaggi elettorali Demos: crescono Lega e Pd, calo M5S

Secondo l’ultimo sondaggio Demos per Repubblica, impennata della Lega che passa dal 33,7% di fine gennaio a un odierno 34,4%. Diametralmente alla crescita dei consensi accordati al Carroccio, l’istituto di Ilvo Diamanti, insieme agli altri, registra un vistoso calo del Movimento 5 Stelle. I pentastellati in un mese e mezzo circa sono passati dal 24,9% al 23,2%. Per riepilogare, il partito di Salvini ha raddoppiato i voti dal 4 marzo scorso mentre i 5 stelli hanno perso più o meno 10 punti di percentuale. Nel frattempo, recuperano terreno le opposizioni: il Pd è ora al 19%, galvanizzato dalle Primarie, Forza Italia sfiora il 10%.

Sondaggi elettorali Demos: crisi a 5 Stelle

L’emorragia di consensi che sta colpendo il Movimento è visibile anche dal dato riferito al gradimento dei leader. Stando a quanto analizzato da Demos, Di Maio ha perso ben 8 punti dall’ultima rilevazione risalente a gennaio: passa dal 50% al 42%. In calo anche Salvini ma soltanto di un punto: dal 60% è sceso al 59%. Da segnalare, tra l’altro, che il leader leghista è apprezzato più del premier Conte. D’altra parte, scendono anche i giudizi positivi sul governo in generale.

Sondaggi elettorali Demos: il governo regge

Nonostante il cambiamento netto dei rapporti di forza all’interno del governo giallo-verde – ora più che altro verde-giallo – secondo il 32% degli italiani, riferisce Demos, il governo durerà fino alla fine della legislatura. Tuttavia, una quota non indifferente vede la fine dell’esperienza di Conte a Palazzo Chigi dopo il prossimo voto per l’Europarlamento (21%) o, al massimo, tra un anno (21%).

Nota informativa:

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 11-13 marzo 2019 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.005, rifiuti/sostituzioni/inviti: 7.474) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 3.1%).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM