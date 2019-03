Diretta Genoa-Juventus: streaming, formazioni e risultato – LIVE

Il lunch match della 28a giornata della Serie A 2018/2019 è Genoa-Juventus, che si disputerà domenica 17 marzo 2019 alle ore 12:30 allo stadio Marassi di Genova.

Il Genoa occupa una posizione di classifica abbastanza tranquilla, ma le squadre inseguitrici cominciano ad accelerare ed è necessario che lo stesso venga fatto dai liguri. L’ultimo periodo è stato altalenante, con la squadra di Prandelli che ha sprecato diverse occasioni per vincere contro squadre altamente alla portata e dirette concorrenti per la salvezza. Match comunque difficilissimo quello che li attende, contro una squadra che arriverà con il morale alle stelle. Nelle ultime cinque uscite di campionato, il Genoa ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta.

La Juventus, come detto, arriverà a questo match alla grandissima, dopo aver ribaltato ed eliminato l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per quanto riguarda in campionato, i bianconeri hanno un abisso di vantaggio rispetto al Napoli, ma la stagione non è comunque finita e la concentrazione deve restare massima. Non è una sfida semplice nemmeno per la Vecchia Signora contro un Genoa che, storicamente, riesce spesso a mettere in difficoltà le big. Cristiano Ronaldo non è convocato: Allegri ha deciso di tenerlo a riposo dopo la super prestazione fornita in Champions. Nelle ultime cinque partite di campionato, la Juventus ha ottenuto cinque vittorie.

All’andata il match finì con il risultato di 1-1. Al gol di Ronaldo rispose poi quello di Bessa.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

GENOA (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Bessa, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamé

Allenatore: Prandelli

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Kean, Bernardeschi

Allenatore: Allegri

Dove vedere Genoa-Juventus in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

