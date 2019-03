Dove vedere Belgio-Russia in diretta streaming o in tv

Giovedì 21 Marzo alle ore 20:45 si gioca il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Belgio e Russia. La partita tra le due squadre del Girone I verrà disputata allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Belgio-Russia: il momento dei diavoli rossi

La Nazionale del Belgio, conosciuta come i diavoli rossi per via delle maglie, ha partecipato alla fase finale dei campionati Europei per cinque volte. In quelle cinque edizioni si è piazzata come seconda nel 1980 e come terza nel 1972. Ha vinto le Olimpiadi nell’edizione casalinga del 1920. Si trova attualmente al primo posto nel Ranking FIFA.

Ottimo il mondiale russo disputato, che ha visto il Belgio arrivare fino alla semifinale, per poi vincere la finale per il terzo e quarto posto. In Nations League invece, la qualificazione alla semifinale è sfuggita di mano all’ultima giornata per mano della Svizzera. Nel girone era presente anche l’Islanda.

Olanda-Russia: il momento dei russi

La nazionale di calcio della Russia è sotto l’egida della Rossijskij Futbol’nyj Sojuz, organo di governo del calcio in Russia. Attualmente al 48esimo posto nel Ranking FIFA, la Russia ha partecipato a cinque fasi finali del campionato europeo (1996, 2004, 2008, 2012, 2016).

Buonissimo il mondiale disputato in casa, che ha visto i russi essere estromessi nei quarti di finale, dopo aver eliminato la Spagna agli ottavi. In Nations League, la Russia ha concluso il proprio girone al secondo posto in Lega B, dietro alla Svezia e davanti alla Turchia.

Belgio-Russia: dove si disputa

Lo Stadio Re Baldovino è un impianto sportivo polivalente belga di Bruxelles, noto anche con il suo nome precedente di Stadio Heysel in ragione della zona in cui è situato. Costruito tra il 1929 e il 1930, fu sottoposto ad una completa ristrutturazione nel 1994-1995. Questo per adeguare lo stadio ai nuovi standard sportivi previsti dalla UEFA e alle nuove norme di sicurezza secondo la legge.

Allora fu battezzato Stadio Re Baldovino in omaggio a Baldovino del Belgio, sovrano del paese dal 1951 al 1993. Dopo le successive ristrutturazioni lo stadio può ospitare un massimo di 50’122 persone; tuttavia in passato era capace di contenerne circa 70’000. Lo Stadio Re Baldovino, oltre ad eventi sportivi, ha ospitato tra le più grandi star della musica mondiale come Madonna, gli U2, i Rolling Stones e molti altri.

Dove vedere Belgio-Russia in diretta streaming o in tv

Giovedì 21 Marzo alle ore 20:45 si gioca il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Belgio e Russia. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky. Verrà inoltre trasmessa in streaming tramite la piattaforma Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM