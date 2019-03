Esenzione ticket 2019: codici per tiroide e requisiti di reddito richiesti

La disfunzione della tiroide rientra tra le patologie per le quali è possibile chiedere e ottenere la esenzione ticket 2019. Ricordiamo che l’esenzione del ticket sanitario è un diritto fruibile da tutti quei cittadini (e familiari degli stessi) che presentano determinati requisiti reddituali, stabiliti dalla Legge, requisiti anagrafici o occupazionali. Prima di andare a individuare i codici legati alla tiroide e alle visite ed esami a essa correlate, riepiloghiamo i principali requisiti di cui si deve essere in possesso per ottenere l’esenzione del ticket.

Esenzione ticket 2019: requisiti di reddito

L’esenzione del ticket 2019 è consentita se non si superano certe soglie reddituali (codice E0) e se si possiedono altri requisiti imprescindibili. Andiamo a sintetizzarli in questa tabella.

Condizione Limite Reddito 2019 Codice Under 6 e over 65 Non superiore a 36.151,98 euro E01 Disoccupati e familiari a carico Non superiore a 8.263,31 euro; Con coniuge a carico: non superiore a 11.362,05 euro; Per ogni figlio a carico: limite incrementato di 516,46 euro. E02 Titolari di assegno sociale con familiari a carico E03 Titolari di pensione minima over 60 con familiari a carico Non superiore a 8.263,31 euro; Con coniuge a carico: non superiore a 11.362,05 euro; Per ogni figlio a carico: limite incrementato di 516,46 euro. E04

Esenzione ticket 2019: requisiti reddito, info utili

In merito al reddito, questo comprende il cumulo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare prodotti nell’anno precedente a quello di riferimento.

In merito all’esenzione ticket, il certificato di esenzione ha validità annuale, a decorrere dal 1° aprile di ogni anno. Fanno eccezione gli over 65, per i quali i codici di esenzione rispondenti a E01, E03 ed E04 sono validi sempre, a meno che non siano intervenute variazioni reddituali.

Esenzione ticket 2019: tiroide e codici

Nel riunire i codici di esenzione legati alla disfunzione della tiroide, abbiamo fatto riferimento all’Allegato 8Bis del DPCM del 12 gennaio 2017.

Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo: 026 ;

; Ipotiroidismo congenito, Ipotiroidismo acquisito grave (valori THS > 10 mU/L): 027 ;

; Morbo di Basedow, Altre forme di ipertiroidismo: 035 ;

; Tiroidite di Hashimoto: 056.

Per ogni patologia, adesso, andremo a elencare i relativi codici legati a visite e accertamenti specialistici per i quali agisce l’esenzione del ticket sanitario 2019.

Esenzione ticket 2019: Iperparatiroidismo e Ipoparatiroidismo (026.252.0 – 026.252.1) – Parte I

Anamnesi e valutazione, definite brevi: storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima: 89.01 ;

; Calcio totale: 90.11.4 ;

; Creatinina: 90.16.3 ;

; Fosfato inorganico: 90.24.3 ;

; Paratormone: 90,35.5 ;

; Prelievo di sangue venoso; Radiografia convenzionale (RX) Segmentaria ossea del distretto interessato o dei distretti interessati: 91.49.2.

Esenzione ticket 2019: Iperparatiroidismo e Ipoparatiroidismo (026.252.0 – 026.252.1) – Parte II

Elettrocardiogramma: 89.52 ;

; Tomografia Computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto TC del cranio (sella turcica, orbite) – TC dell’encefalo (non più di una volta l’anno): 87.03.1 ;

; Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X (Lombare, femorale, ultrdistale) [non più di 1 volta ogni 12-18 mesi]: 86.99.2 .

. Esame complessivo dell’occhio, visita oculistica, esame dell’occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo: 95.02.

Esenzione ticket 2019: Ipotiroidismo congenito e Ipotiroidismo acquisito grave (027.243 e 027.244)

Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima: 89.01 ;

; Corticotropina: 90.15.2 ;

; Tireotropina: 90.42.1 ;

; Tiroxina libera: 90.43.3 ;

; Triodotironina libera: 90.43.3 ;

; Prelievo di sangue venoso: 91.49.2 ;

; Radiografia del torace di routine, NAS. Radiografia standard del torace (Teleradiografia, Telecuore) [2 proiezioni]: 87.44.1 ;

; Diagnostica ecografica del capo e del collo. Ecografia di ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi: 88.71.4.

In caso di complicanza cardiaca in aggiunta

Elettrocardiogramma: 89.52 ;

; Ecografia cardiaca: 88.72.1 ;

; Ecocolordopplergrafia cardiaca (a riposo o dopo prova fisica o farmacologica): 88.72.3.

Esenzione ticket 2019: Morbo di Basedow e altre forme di ipertiroidismo (035.242.0/1/2/3) – Parte I

Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima: 89.01 ;

; Tireotropina: 90.42.1 ;

; Tiroxina libera: 90.42.3 ;

; Triodotironina libera: 90.43.3 ;

; Prelievo di sangue venoso: 91.49.2 ;

; Radiografia del torace di routine, NAS. Radiografia standard del torace: Teleradiografia, Telecuore. 2 proiezioni: 87.44.1 ;

; Elettrocardiogramma: 89.52 ;

; Calcio totale: 90.11.4 ;

; Fosfato inorganico: 90.24.3 ;

; Anticorpi anti microsomi o anti tireoperossidasi: 90.51.4 ;

; Anticorpi anti tireoglobulina: 90.54.4 ;

; Scintigrafia tiroidea con captazione, con o senza prove farmacologiche: 92.01.2.

Esenzione ticket 2019: Morbo di Basedow e altre forme di ipertiroidismo (035.242.0/1/2/3) – Parte II

Esame complessivo dell’occhio. Visita oculistica, esame dell’occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo: 95.02 ;

; Esoftalmometria: 95.09.2 ;

; Ecografia oculare. Ecografia, Ecobiometria: 95.13 ;

; Tomografia computerizzata (TC) del capo, senza e con contrasto; TC del cranio (sella turcica, orgbite), TC dell’encefalo (non più di 1 volta l’anno): 87.03.1 ;

; Diagnostica ecografica del capo e del collo. Ecografia di ghiandole salivari, collo per linfonopdi, tiroide-paratiroidi (non più di 1 volta l’anno): 88.71.4 ;

; Anamnesi e valutazione, definite complessive. Visita radioterapica pretrattamento. Prestazioni radioterapiche definite dallo specifico piano di trattamento: 89.03 ;

; Ecografia cardiaca: 88.72.1 ;

; Ecocolordopplergrafia cardiaca. A riposo dopo prova fisica o farmacologica: 88.72.3.

Esenzione ticket 2019: Tiroidite di Hashimoto (056.245.2)

Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima: 89.01 ;

; Alanina aminotransferasi: 90.04.5 ;

; Aspartato aminotransferasi: 90.09.2 ;

; Tireotropina: 90.42.1 ;

; Tiroxina libera: 90.42.3 ;

; Triodotironina libera: 90.43.3 ;

; Emocromo Hb, GR, GB, HCT, PLT, Ind. Deriv: F.L.: 90.62.2 ;

; Prelievo di sangue venoso: 91.49.2 .

. Diagnostica ecografica del capo e del collo. Ecografia di ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi: 88.71.4.

Esenzione ticket 2019 tiroide: come averla

Come ottenere l’esenzione del ticket sanitario per le patologie legate alla tiroide? Bisognerà presentare apposita richiesta presso l’ASL di riferimento, presentando certificazione attestate la presenza di una o più patologie tra quelle sopraelencate. La certificazione deve essere rilasciata dal medico preposto. Ovvero dallo specialista endocrinologo di una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. Questa rilascerà, dopo la visista, la diagnosi che dà la possibilità di ottenere l’esenzione. L’ASL rilascerà quindi il documento contenente il numero del codice relativo alla patologia. Dopodiché bisognerà recarsi dal proprio medico di Medigina Generale che inserirà il suddetto codice nel database.

