Offerte Tim mobile: internet illimitato per festa del papà 2019, come fare

Diverse le offerte Tim mobile proposte dalla compagnia per la festa del papà 2019, che quest’anno cadrà martedì 19 marzo. Tra i regali in promozione internet illimitato, ma anche smartphone top a basso prezzo. “Il miglior papà del mondo? Il tuo! Sorprendilo con tanti regali smart!” è l’annuncio ufficiale sulla pagina dedicata alla ricorrenza dell’operatore telefonico.

Offerte Tim mobile Festa del Papà 2019: iPhone e smartphone scontati

La prima offerta interessante proposta da Tim riguarda una serie di iPhone e smartphone a prezzi scontati e da pagare a rate. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte. Ecco gli smartphone disponibili.

iPhone 6S : 4,99 euro al mese e 129 euro di anticipo;

: 4,99 euro al mese e 129 euro di anticipo; Samsung Galaxy S10 128 GB : 20 euro al mese e 99 euro di anticipo;

: 20 euro al mese e 99 euro di anticipo; Samsung Galaxy S10e : 19 euro al mese e 49 euro di anticipo;

: 19 euro al mese e 49 euro di anticipo; Huawei Mate20: 15 euro al mese e 49 euro di anticipo.

Offerte Tim mobile Festa del Papà: Giga illimitati per 3 giorni

Tim offre anche 3 giorni di Giga illimitati. La promo è però riservata solamente ai primi 50.000 richiedenti, pertanto bisognerà affrettarsi. Una volta attivata i Giga illimitati dureranno per i 3 giorni successivi e scadranno alla mezzanotte del 3° giorno. Gli abbonati al programma Tim Party potranno richiedere subito l’attivazione della promo.

Offerte Tim mobile: promo Cinema

Come per le altre ricorrenze, Tim offre “4 voucher per andare al cinema in 2 al prezzo di 1”. I biglietti sono “spendibili” dal lunedì al venerdì: esclusi festivi e prefestivi. I voucher potranno essere creati fino al 29 marzo 2019, salvo eventuali proroghe.

Offerte Tim mobile Festa del Papà 2019: dispositivi scontati

Last but not least, Tim offre solo online per tutti smartphone e altri dispositivi a prezzi scontati, in consegna gratuita, ma solo fino a esaurimento scorte. Elenchiamo i dispositivi disponibili e il prezzo scontato in offerta.

Huawei Mate20 Lite : 319,99 euro (anziché 349,99 €);

: 319,99 euro (anziché 349,99 €); Motorola Moto G6 Play : 179,99 euro (anziché 199,99 €);

: 179,99 euro (anziché 199,99 €); Samsung Galaxy Watch : 359,99 euro (anziché 399,99 €);

: 359,99 euro (anziché 399,99 €); Videocamera fissa D-Link 935 L : 49,99 euro (anziché 79,99 €);

: 49,99 euro (anziché 79,99 €); TIM Color : 49,99 euro (anziché 79,99 €);

: 49,99 euro (anziché 79,99 €); FRITZ!WLAN Repeater 1750E: 59,90 euro (anziché 79,99 €).

