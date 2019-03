Volkswagen Golf 8 2019: debutto rimandato, ecco perché

Debutto rimandato per l’ottava serie della Volkswagen Golf 8, una delle auto di punta dell’azienda tedesca sarà assente al Salone di Francoforte previsto per settembre 2019. La casa produttrice non nasconde alcuni problemi, tuttavia non legati secondo indiscrezioni a motivi tecnici bensì a strategie di marketing. Sarebbe infatti previsto un evento dedicato per la nuova Golf. Ecco i dettagli sull’autovettura e il probabile debutto.

Volkswagen Golf 8 2019: problemi tecnici per la berlina tedesca o intuizione di marketing?

Sarà una performance da solista quella attesa per la presentazione della nuova Golf 8. Un evento dedicato solo ed esclusivamente alla berlina tedesca. Questa la motivazione dell’assenza all’IAA 2019. Ragioni di marketing che potrebbero rivelarsi convincenti ed efficaci per le vendite dell’auto tedesca. Perché? L’attenzione mediatica della stampa e degli appassionati di motori si rivolgerà tutta sul Salone di Francoforte dove ci saranno diversi competitors. Il rischio di dividersi la torta in tante, troppe fette, è alto. Molte case automobilistiche stanno prendendo questa strada rivolgendo alle proprio auto di punta eventi ad hoc. La stessa commercializzazione della Golf 8 slitterà a inizio Gennaio 2020 dato che il debutto sarà previsto solo per la fine del 2019.

Volkswagen Golf 8: a Francoforte ci sarà solo la compatta elettrica I.D Neo

All’evento dedicato ai motori per la casa Volkswagen ci sarà solo la compatta elettrica I.D Neo, il comparto elettrico è in progressiva crescita, l’autovettura è appetibile ma non ancora ricercata. I fan della Golf saranno ricompensati però in qualche modo, l’azienda infatti ha promesso grandi novità non tanto in termini di design quanto in termini di tecnologia. La nuova Golf 8 dovrebbe essere dotata di uno schermo centrale, touch screen, con numerose funzioni.

Francesco Somma

