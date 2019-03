Quanto guadagna Papa Francesco: stipendio e reddito di un Pontefice

Quanto guadagna Papa Francesco? O meglio, quanto guadagna un Papa in generale? Sì, perché il Papa è anche un capo di Stato, quello della Città del Vaticano. E come tutti i capi di Stato percepisce anche uno stipendio. Che tuttavia può variare da Papa a Papa. Ciò non toglie che il Pontefice non possa attingere a diversi fondi, ma finalizzati soprattutto a opere di carità e spese di servizio. Insomma, chi è curioso di sapere quanto guadagna Papa Francesco e a quanto ammonta il reddito di un Pontefice, troverà in quest’articolo le risposte che cerca.

Quanto guadagna Papa Francesco: lo stipendio e il reddito

Oltre ai Reali d’Inghilterra (e in particolare alla Regina Elisabetta II), anche i Pontefici hanno i loro stipendi e guadagni. Quindi, cerchiamo di rispondere alla domanda: quanto guadagna Papa Francesco? La risposta è la seguente: zero. Per sua scelta personale. Da francescano, ha tentato di portare la Chiesa a essere “più povera” a cominciare dagli stipendi.

Una recente inchiesta del Messaggero ha infatti quantificato gli stipendi delle personalità che lavorano nella Chiesa. Si parte dai preti, che hanno un guadagno netto di circa 1.000 euro al mese, ai parroci che ne guadagnano circa 1.200 euro. Più si progredisce di carriera, più lo stipendio è alto. E così, mentre i vescovi possono arrivare a 3.000 euro, per i cardinali si parla di cifre anche più alte (5.000 euro mensili).

Quanto guadagna Papa Francesco: come funzionano i guadagni

Il Papa può scegliere quanto prendere di stipendio e Papa Francesco ne è un esempio. Per citare un altro Papa, peraltro ancora esistente ma non in carica, Benedetto XVI prendeva 2.500 euro al mese, quindi meno dei vescovi. Al tempo stesso, tuttavia, Ratzinger sommava a questo stipendio anche i diritti d’autore derivanti dai suoi libri.

Papa Francesco, come già scritto, guadagna zero euro al mese. Tuttavia ha libertà di prelevare dall’Obolo di San Pietro. Cos’è? Si tratta di un fondo dello Ior, l’Istituto per le Opere di Religione, che raccoglie soldi per finalizzarli a opere di carità verso i poveri, spese di servizio e beneficenza. Nella sua opera di “ritorno alle origini”, Papa Francesco ha rivisto anche la gestione delle spese all’interno del Vaticano, abolendo alcuni bonus per i dipendenti, congelando anche gli scatti di anzianità e altri benefici legati al posto di lavoro e agli avanzamenti di carriera.

Va tuttavia detto che mentre Papa Francesco guadagna zero euro mensili, Jorge Mario Bergoglio (ovvero, “l’uomo dietro il Papa”) ha naturalmente un suo conto personale, nel quale sono confluiti i suoi stipendi da cardinale e probabilmente ha anche dei beni di sua proprietà risalenti al periodo pre-papale. Ma su questo, come è anche giusto che sia, non ci è dato sapere nulla.

