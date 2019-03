NoiPa cedolino mensile: aumento stipendio aprile, ecco il comunicato

Ultime notizie da NoiPa sul cedolino di aprile e dei mesi a seguire. In un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l’amministrazione ha infatti comunicato gli aumenti di stipendio per i suoi assistiti. Questi partiranno da aprile, con ulteriori incrementi da luglio 2019. Tali aumenti sono previsti dalla Legge di Bilancio 2019 e riguardano un’anticipazione rispetto al rinnovo contratto che non c’è ancora.

NoiPa cedolino mensile: cosa dice la Legge di Bilancio 2019

Ecco cosa dice la Legge di Bilancio 2019, articolo 1, comma 400, richiamato da NoiPa nel suo comunicato. “Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione” dei seguenti elementi.

Anticipazione (Dlgs n. 165 30 marzo 2001, articolo 47-bis, comma 2) e analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che segue: 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 ; 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019 .

Al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche dell’elemento perquativo una tantum ove previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data definitiva di sottoscrizione dei CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

NoiPa cedolino mensile: aumento stipendio in arrivo, il comunicato

Ecco il comunicato ufficiale tramite il quale NoiPa afferma l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale agli assistiti che attendono il rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2021. “Come previsto dall’art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 209-2021, a favore del personale amministrato da NoiPa verrà erogata l’indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino del mese di aprile, aumentata a partire dal mese di luglio 2019”.

NoiPa cedolino mensile: aumento stipendi, ecco di quanto

Come scritto sopra le basse percentuali determinati dall’indennità non influiscono notevolmente sulla pesantezza degli importi che resteranno piuttosto bassi. SI parla di un incremento di circa 8 euro dal 1° aprile e di 13-14 euro dal 1° luglio 2019. In attesa, ovviamente, del rinnovo del contratto.

