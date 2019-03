Ammore e malavita: trama, cast e finale del film. Stasera in tv Rai 2

Ammore e malavita è un film del 2017, diretto dai Manetti Bros, che vede come protagonisti Serena Rossi, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli e Carlo Buccirosso.

La commedia, pluripremiata ai David di Donatello dello scorso anno, si presenta come un musical dei nostri giorni, con canti e balli che vanno a contrapporsi con la realtà malavitosa di Napoli.

Si nota, dunque, il doppio volto della città partenopea. Da un lato l’ammore, dall’altro la malavita. Le due realtà si intrecciano in un gioco vizioso, che non lascia scampo a nessuno. Ognuno dei personaggi del film è inesorabilmente legato ad entrambe le facce della medaglia.

Ammore e malavita: trama film dei Manetti Bros

Il film Ammore e malavita andrà in onda questa sera, in prima serata, su Rai 2. Il protagonista, Vincenzo, è un boss della camorra. Dopo essere sopravvissuto ad un attentato ordinato dal capo del clan rivale, l’uomo comprende di essere in pericolo e si finge morto.

Gli unici che conoscono la verità e che gli staranno accanto sono sua moglie Maria e i due uomini fidati, Ciro e Rosario.

Unico ostacolo al piano di Don Vincenzo è la giovane e bella infermiera Fatima, l’unica persona ad aver scoperto che il boss è ancora vivo. Vincenzo Strozzalone deve dunque ricorrere all’estrema ed unica soluzione, ovvero uccidere la testimone.

Ammore e malavita: finale del film, una nuova vita per Ciro e Fatima

Ciro, che ha sempre servito fedelmente il boss, viene incaricato di uccidere l’infermiera. Il boss, però, non sa che Fatima è il primo vero amore di Ciro e che il ragazzo è disposto a tutto pur di salvarla.

Con l’aiuto del fratello Rosario e dello zio Mimmo, Ciro inscenerà la sua morte e partirà con Fatima per non fare mai più ritorno a Napoli.

Nel frattempo, la giovane donna, sotto consiglio di Ciro, aveva rubato i diamanti che la moglie di Don Vincenzo gelosamente custodiva. Per i giovani innamorati si spalancano così le porte di un futuro migliore.

