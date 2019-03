Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni temi di stasera 19 marzo

Stasera 19 marzo 2019 torna il consueto appuntamento con Cartabianca e Dimartedì. I due talk show, condotti da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7, si sfideranno nella gara degli ascolti. Entrambe le trasmissioni cercheranno di far luce sulle motivazioni alle base delle grandi trasformazioni politiche ed economiche che sta affrontando il nostro Paese.

I presentatori, attraverso interviste e servizi d’inchiesta, proveranno a stimolare il dibattito sociale. Ampio spazio verrò dedicato poi ai fatti di cronaca e non mancheranno i commenti degli ospiti in studio. Ma quali saranno gli argomenti trattati a Cartabianca e Dimartedì?

Cartabianca: anticipazioni ed ospiti 19 marzo 2019

Alle 21.20 si apriranno su Rai 3 le porte di Cartabianca. Il talk show condotto da Bianca Berlinguer affronterà delicati temi politici, economici e sociali. Obiettivo primario sarà approfondire le problematiche che preoccupano gli italiani e riflettere sulle possibili soluzioni. Verranno quindi analizzati gli elementi di debolezza che minano l’equilibrio del nostro governo. Ampio spazio verrà poi dedicato al comportamento delle opposizioni.

Attraverso servizi d’inchiesta ed interviste, Bianca Berliguer parlerà di pensioni, lavoro, immigrazione ed eventi di cronaca. Come sempre ci saranno ospiti di spicco in studio e non mancherà il commento di Mauro Corona, presenza fissa del programma. Tutto questo e molto altro ancora stasera a Cartabianca.

Dimartedì: anticipazioni ed ospiti

Il talk show condotto da Giovanni Floris proverà anche questa settimana a superare Cartabianca nella gara degli ascolti. Tanti saranno i temi politici ed economici approfonditi durante la puntata di Dimartedì. Il dibattito verterà sullo scetticismo mostrato da Luigi Di Maio nei confronti della proposta di Matteo Salvini di rilanciare la flat tax anche per i lavoratori dipendenti. Varranno poi analizzate le diverse prospettive economiche tra i 5 stelle, che sperano di stringere accordi economici tra Italia e Cina, e la Lega che è reticente.

Il talk show affronterà il caso della nave Diciotti. Al centro del dibattito ci sarà anche la nuova situazione che sta vivendo il Pd con il segretario Nicola Zingaretti ed il nuovo presidente del partito Paolo Gentiloni. Infine si passerà alla mozione di sfiducia nei confronti del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Di questi argomenti e di cultura, costume, società e pensioni parlerà stasera Dimartedì, rivale di Cartabianca. Inoltre il programma potrà contare sulla presenza di ospiti speciali. Non mancheranno poi i sondaggi di Nando Pagnoncelli e in copertina la satira di Gene Gnocchi.

