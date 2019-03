Nadia Toffa: ultime notizie tumore, ricoverata in ospedale per le chemio

Nadia Toffa continua la sua battaglia contro il cancro, tra cicli di cure, sorrisi spontanei e forti, e tanto coraggio. E intanto la giornalista continua anche ad aggiornare il suo diario social, rendendo conto ai suoi fan delle sue condizioni. Ultimamente la Iena aveva fatto discutere per un messaggio su Greta Thunberg, la paladina dell’ambiente di soli 16 anni, concordando con un articolo sul Foglio che accusava la strumentalizzazione di una “ragazzina”. La notizia, e l’appoggio della Toffa a questa tesi, aveva creato una scia di polemiche, attirando come di consueto anche gli haters come gli orsi al miele. Punti di vista a parte, andiamo a vedere come sta oggi Nadia Toffa.

Nadia Toffa: nuova chemio per la giornalista

La risposta alle sue condizioni di salute e al suo stato d’animo ce la dà Nadia Toffa stessa sui suoi canali social: da Facebook a Instagram, la giornalista continua a tenere duro, scrivendo post di vita quotidiana, alternata tuttavia alla necessaria vita ospedaliera. “Buongiorno bella gente. Per me giorno di chemio, sempre col sorriso. Viva la vita e buona giornata a tutti!”, ha scritto. La foto la ritrae distesa sul lettino d’ospedale, con il volto stanco. Ma il sorriso, seppur tirato, c’è ed è quello a infondere speranza sull’efficacia delle cure. E tra i commenti si alternano quelli di chi le infonde ulteriore coraggio e speranza, supporto e sostegno, e chi sta condividendo la sua stessa battaglia.

Nadia Toffa: tra vita quotidiana e cure

Il giorno dopo la messa in onda dell’ultima puntata delle Iene, Nadia Toffa condivideva con i suoi fan il suo look e la puntata del programma. “Buongiorno miei gioielli. Ieri mi sentivo spumeggiante con il look super ’80 coi frisè: molto frizzante. Puntata divertente e tosta: come sempre alterniamo pugni in pancia a sorrisi. Vi auguro una buona giornata cari e un grazie al team del mio camerino”.

Il suo canale social è popolato da immagini che la ritraggono sempre più spesso, di post condivisi di semplice vita quotidiana, come l’immagine di un particolare arredamento o del suo amatissimo cane Totò.

Insomma, nonostante la malattia Nadia Toffa continua a dare concretezza alla frase che compare nella sua breve presentazione su Instagram. “La vita è fatta di sfide difficili, ma non impossibili”.

