Vittorio Brumotti aggredito a Trani: condizioni di salute e dinamica

L’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti vittima di una aggressione a Trani, in Puglia. Brumotti purtroppo non nuovo a questi episodi di violenza si trovava da alcuni giorni a Trani per denunciare fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento non vi sono certezze ma è molto probabile che il fatto di cronaca sia legato all’attività del conduttore televisivo.

Vittorio Brumotti, le condizioni del conduttore tv

L’episodio è avvenuto il 18 marzo nei pressi di via Diego Alvarez del capoluogo pugliese. Dopo l’aggressione a cui ha assistito il cameraman che si trovava in compagnia di Brumotti, sono intervenuti sia i carabinieri che i sanitari del 118. Date le condizioni dell’inviato tv si è reso necessario il ricovero nell’ospedale per poche ore nella vicina Bisceglie. Secondo quanto riferito dai medici Brumotti ha riportato un trauma cranico, con escoriazioni ed ematomi sul corpo.

Vittorio Brumotti, fermato dalle forze del’ordine un presunto responsabile dell’aggressione

Secondo quanto si apprende in via ancora non ufficiale le forze dell’ordine hanno già individuato e fermato una persona ritenuta responsabile del grave episodio di cronaca. Vittorio Brumotti, come detto, è stato già vittima di episodi di violenza. È successo recentemente in provincia di Bergamo.

Ma non si tratta di episodi isolati. Il 2 dicembre 2017 è stato minacciato con spari di pistola e lancio di un mattone durante un servizio sullo spaccio di droga che avviene nel quartiere San Basilio di Roma.

Il 9 gennaio è stato aggredito insieme alla troupe televisiva nella piazza davanti alla stazione Centrale di Milano. E ancora il 20 gennaio 2018 teatro dell’aggressione è stato il quartiere Traiano di Napoli. Ed il 25 febbraio 2018 è stata la volta del quartiere Zen di Palermo.

Solidarietà di Giorgia Meloni a Vittorio Brumotti

Solidale con Brumotti la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ecco le parole scritte su Twitter:

“Solidarietà all’inviato di Striscia @brumottistar per la brutale aggressione avvenuta mentre girava un servizio a Trani. Sicura che quest’ennesima intimidazione non lo fermerà, i miei auguri di pronta guarigione. Forza Vittorio!”

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM