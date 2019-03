LIVE – Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 20 marzo 2019

Stasera 20 marzo 2019 alle 21.20 torna l’appuntamento del mercoledì con LIVE- Non è la D’Urso. Dopo il boom di ascolti della settimana scorsa, la nuova trasmissione di Barbara D’Urso approda al suo secondo appuntamento con tante sorprese ed ospiti d’eccezione. Durante la prima puntata abbiamo ascoltato le emozionanti testimonianze di Al Bano, Loredana Lecciso, Albano Jr e Jasmine. Inoltre la conduttrice partenopea ha anche intervistato Heather Parisi, appena tornata da una lunga esperienza ad Hong Kong.

Non sono mancati poi i colpi di scena come le scuse di Fabrizio Corona a Barbara D’Urso per le offese che ha rivolto in passato alla presentatrice. Infine c’è stato spazio per tanto gossip con Thomas Markle Junior, fratello della principessa Meghan che da tempo non ha rapporti con la sorella. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova puntata di Non è la D’Urso?

Anticipazioni ed ospiti Live- Non è la D’Urso

Poche ore ci separano dalla seconda puntata di Non è la D’Urso. Anche questa sera ci saranno tante emozionanti storie da ascoltare e volti famosi dello spettacolo che racconteranno le proprie esperienze private e professionali. Al centro del nuovo appuntamento ci sarà l’esclusiva intervista alla star Brigitte Nielsen. La modella, danese d’origine e naturalizzata italiana, all’età di 54 anni è diventata mamma per la quarta volta. La donna, arrivata in studio con tutta la sua famiglia, i figli e la piccola Frida, ha ripercorso con Barbara D’Urso le tappe fondamentali della sua vita.

Inoltre ad animare il programma ci saranno anche Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile che risponderanno alle accuse e le polemiche mosse contro di loro. Ci saranno poi altri ospiti a Non è la D’Urso come il sosia argentino di Micheal Jackson, l’uomo per assomigliare al suo idolo si è sottoposto ad 11 interventi, e Paola Caruso che presenterà al pubblico suo figlio Michelino, nato poche settimane fa.

