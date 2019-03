Personale Ata 2019: rettifica punteggio in graduatoria. Sentenza ricorso

Personale Ata 2019: rettifica punteggio in graduatoria. Ricorso

Un membro del Personale Ata licenziato senza alcun preavviso a causa di una rettifica del proprio punteggio nelle graduatorie di terza fascia; a questo punto, però, non solo dovrà affrontare la perdita della supplenza – quindi la perdita del posto di lavoro – ma anche il mancato riconoscimento del punteggio maturato per il servizio svolto. È possibile fare ricorso?

Personale Ata 2019: un errore di calcolo

In fase di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia, gli aspiranti membri del Personale Ata dichiarano tutti i periodi di servizio svolti; si possono indicare quelli svolti nelle scuole pubbliche, paritarie e centri di formazione professionale. A seconda dell’entità del servizio svolto, al candidato è assegnato un determinato punteggio; in base a tale punteggio si accede a una certa posizione nelle graduatorie di terza fascia. Da queste ultime le scuole attingono per individuare i supplenti.

Ora, la stampa specializzata sta analizzando il caso di un membro del Personale Ata che dopo aver indicato il servizio svolto nel corso degli anni è stato chiamato per una supplenza annuale in qualità di assistente amministrativo. Dunque, ha firmato il relativo contratto e ha cominciato a lavorare normalmente. Dopo qualche mese, però, si è visto recapitare – senza alcun preavviso – una lettera di licenziamento. Il problema era un errore nel calcolo del punteggio; prima conseguenza: contratto annullato. Poi, oltre al mancato riconoscimento del servizio svolto, sul lavoratore adesso pesa la minaccia del depennamento dalle graduatorie.

Personale Ata 2019: presentare ricorso

In tal evenienza, considerato anche che sarà semplice dimostrare di non aver dichiarato il falso, sarà possibile e doveroso presentare ricorso al Tribunale del Lavoro competente per territorio. Inoltre, oltre al reintegro, con tutta probabilità ci si vedrà riconosciuto il punteggio per il servizio svolto. Per affermare ciò, a confermarlo anche gli esperti, la constatazione del fatto che il controllo sul punteggio sia avvenuto oltre il tempo massimo consentito dai regolamenti. Infatti, questo tipo di verifica andrebbe effettuata entro 30 giorni dalla data di assunzione e in caso di esito difforme alle dichiarazioni sarà necessario dare tempestiva comunicazione al candidato e alle istituzioni scolastiche.

