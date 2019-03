Quanto costa il Modello 730/2019 e compenso caf-commercialista a pratica

Riepiloghiamo i costi del modello 730 2019 e in particolare i compensi per Caf e commercialisti a singola pratica. I costi sono stati modificati dopo l’arrivo del 730 precompilato e comunicati dall’Agenzia delle Entrate con un’apposta comunicazione. Quest’ultima ha infatti come oggetto “Compensi ai Caf e ai professionisti abilitati per l’assistenza fiscale relativa alle dichiarazioni – Modello 730”.

Modello 730 2019: quando sarà disponibile

Si ricorda che il modello 730 2019 precompilato sarà disponibile a partire dal 15 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I compensi sono stati revisionati tramite apposito decreto del Mef ritenuti gli “ulteriori adempimenti e responsabilità per Caf e intermediari”, in merito alla compilazione della dichiarazione precompilata e all’inoltro del modello.

Quanto costa il Modello 730 2019: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

I compensi spettanti per l’attività di assistenza fiscale prestata dai Caf e professionisti abilitati nell’anno 2017 (rif. Dlgs n. 241/97, art. 38, comma 1) sono erogati ai sensi del decreto 29 marzo 2007. Quindi, La misura dei compensi è stata rimodulata dal decreto 29 dicembre 2014, con riferimento al Dlgs n. 175/14, articolo 7, relativamente a ogni dichiarazione elaborata e trasmessa. I costi che seguono fanno riferimento alle dichiarazioni trasmesse senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata.

Modello 730 2019: compensi Caf e commercialisti, trasmissione dichiarazione senza modifiche

13,60 euro : attività svolte nel 2015;

: attività svolte nel 2015; 15,40 euro : attività svolte nel 2016;

: attività svolte nel 2016; 16,90 euro: attività svolte a partire dal 2017.

Inoltre si specifica che i compensi sopra elencati, ridotti del 25%, sono erogati per le dichiarazioni dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici.

Modello 730 2019: dichiarazione trasmessa con modifiche, i costi

14,30 euro : attività svolte nel 2015;

: attività svolte nel 2015; 16,60 euro : attività svolte nel 2016;

: attività svolte nel 2016; 17,70 euro: attività svolte a partire dal 2017.

Questi prezzi si riferiscono alle dichiarazioni trasmesse con modifiche che determinano la variazione dei dati indicati nella precompilata. Il compenso raddoppia in caso di elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Modello 730 2019: dichiarazione con modifiche e integrazioni, i compensi

16,20 euro : attività svolte nel 2015;

: attività svolte nel 2015; 18,30 euro : attività svolte nel 2016;

: attività svolte nel 2016; 18,30 euro: attività svolte a partire dal 2017.

Quindi, i prezzi sopra riportati si riferiscono a dichiarazioni trasmesse con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazione dei dati indicati nella precompilata. In conclusione, un’ulteriore precisazione. “Lo stesso compenso è erogato per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto al primo punto nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega”.

Quanto costa il modello 730 2019: compensi non dovuti

Infine, l’Agenzia informa che il compenso non spetta per le seguenti dichiarazioni.

Integrative, rettificative, annullate e duplicate;

Elaborate e trasmesse dai soggetti non abilitati a prestare assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Infatti il compenso spetta solo a chi può prestare assistenza fiscale riguardante la presentazione del modello 730 (leggi questo articolo per vedere quali nuove detrazioni sono previste). Ovvero, solo ed esclusivamente dai professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro. Concludendo, in assenza di questi requisiti, il compenso non spetta.

