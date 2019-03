Diretta streaming Superluna di primavera 2019: immagini e video – LIVE

Dopo quella dell’inverno, ecco la Superluna di primavera. Sì, perché mercoledì 20 marzo salutiamo l’inverno per far spazio alla primavera. E poche ore dopo ecco la Superluna. Una coincidenza già avvenuta nel 2000, ma che non ricapiterà fino al 2030, come ha affermato Gianluca Masi del Virtual Telescope. Ovviamente ci sarà la possibilità anche di vedere la diretta streaming della Superluna di primavera, direttamente sul nostro sito, grazie al live offerto dal Virtual Telescope.

Diretta streaming Superluna: l’ultima del 2019

Questa sarà l’ultima Superluna del 2019. Il prossimo evento astronomico di rilevante importanza corrisponderà infatti all’eclissi totale di sole del 2 luglio. L’evento, tuttavia, non ci riguarderà da vicino. Visto che solo nelle zone inabitate dell’Oceano Pacifico l’evento sarà al suo culmine. In alcune parti del Sudamerica, invece, ci si dovrà accontentare di un’eclissi parziale della nostra stella.

Tornando alla nostra Superluna, bisognerà attendere fino al 9 marzo 2020. Questa sarà seguita a breve distanza temporale da un’altra Superluna, prevista per l’8 aprile 2020.

Diretta streaming Superluna: come vederla meglio

Dopo la Superluna dello scorso 20 febbraio, ecco una nuova Luna piena gigante a cui assistere in tutto il suo fulgore. La primavera prenderà il posto dell’inverno alle ore 22.58, a poche ore quindi dal 21 marzo. Mentre la Luna raggiungerà la sua fase piena alle ore 02.43.

Per vedere al meglio questo evento astronomico, auspicando che il cielo sia sgombro di nuvole e che non faccia brutto tempo, i consigli sono sempre i soliti. Meglio recarsi in luoghi lontani dalle luci artificiali (quindi fuori dalle città, meglio in campagna). Una maggiore oscurità consentirà infatti una visione più brillante del cielo e ci consentirà di vedere la Superluna in tutta la sua grandezza e luminosità.

Diretta streaming Superluna di primavera 2019: il Live

Le previsioni del meteo per mercoledì 20 marzo parlano di un’Italia divisa a metà. Più sole al nord, più piogge (e dunque cielo coperto) al Sud. In ogni caso è possibile assistere all’evento astronomico della Superluna anche in diretta streaming, a partire dalle 17.45 ora italiana. La diretta live sarà trasmessa da Roma e sarà possibile vederla a fine articolo grazie alla disponibilità del Virtual Telescope Project. Buona visione!

