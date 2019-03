Rinus Michels miglior allenatore di sempre secondo France Football

Nel 1971 l’Ajax, prossimo avversario della Juventus ai quarti di Champions, vinceva la sua prima Coppa dei Campioni battendo in finale 2-0 il Panathinaikos. Sulla panchina dei lancieri sedeva l’allora 43enne Marinus Jacobus Hendricus Michels, detto Rinus. Michels aveva sperimentato con successo un nuovo stile di gioco, passato alla storia come Calcio Totale, per cui ogni giocatore che si spostava dalla propria posizione veniva sostituito prontamente da un compagno di squadra. Ciò permetteva di mantenere inalterata la disposizione tattica della squadra in campo. Il Calcio Totale aveva inoltre introdotto i concetti di pressing e fuorigioco, rivoluzionari per l’epoca.

Secondo la rivista francese France Football, Rinus Michels è il miglior allenatore di sempre della storia del calcio, proprio perché con il metodo da lui inventato per praticarlo lo ha rivoluzionato.



Tanti gli allenatori che si sono ispirati all’olandese: tra tutti spiccano Sacchi e Guardiola. Il primo, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, basandosi sugli schemi di Michels, ha portato il Milan sul tetto d’Europa e del Mondo. Il secondo si è ispirato all’Ajax degli anni ’60 e ’70 per sperimentare il Tiki Taka che ha permesso al Barcellona, tra il 2008 e il 2012, di vincere tutto sia a livello nazionale che internazionale.

La carriera di Michels

Dopo l’Ajax, Michels si trasferì, proprio nel 1971, al Barcellona dove vinse un campionato (1974) e una coppa di Spagna (1978). Ma è con la nazionale olandese che si rese protagonista di altri due capolavori: il primo è sicuramente la finale raggiunta ai Mondiali del 1974, persa poi contro la Germania Ovest di Gerd Muller. Il secondo è l’europeo conquistato nel 1988, con il bellissimo gol siglato in finale contro l’URSS da Marco Van Basten.

Il tecnico olandese è scomparso nel 2005, ma le sue vittorie e il suo Calcio Totale resteranno immortali.

La Top 10 dei migliori allenatori per France Football

Alle spalle di Michels figura un altro grande allenatore del calcio mondiale: Sir Alex Ferguson, tecnico più vincente della storia di Manchester United e Aberdeen.

Al terzo posto si trova un “allievo” di Rinus Michels: Arrigo Sacchi, grande conoscitore di questo sport e allenatore rivoluzionario del calcio italiano.

Johann Cruyff, che ha vinto da allenatore la Champions League con il Barcellona nel 1992, è quarto. Cruyff è stato allenato da Michels sia all’Ajax che al Barcellona, oltre che in nazionale.

Un altro “allievo” del tecnico olandese si trova al quinto posto: parliamo del sopracitato Pep Guardiola.

Seguono Valeri Lobanovski, tecnico entrato nella storia della Dinamo Kiev, e Helenio Herrera, il Mago della Grande Inter degli anni Sessanta.

Ottavo posto per un altro italiano: Carlo Ancelotti, vincitore, da allenatore, di 3 Champions League (2 con il Milan, 1 con il Real Madrid).

Nono e decimo posto rispettivamente per Ernst Happel, che con l’Amburgo vinse la Coppa dei Campioni nel 1983 e Bill Shankly, storico allenatore del Liverpool degli anni ’60 e ’70. Soltanto tredicesimo José Mourinho.

Gli allenatori italiani tra i 50

Oltre a Sacchi e Ancelotti, presenti nella top 10, l’Italia porta altri cinque allenatori tra i migliori 50.

Si tratta di Giovanni Trapattoni, dodicesimo, che ha vinto tutto con la Juventus; Marcello Lippi, sedicesimo, anche lui entrato di diritto nella storia bianconera, per i molteplici successi ottenuti e della nazionale italiana per il Mondiale conquistato nel 2006 in Germania. Nereo Rocco, diciassettesimo, vincitore di due coppe dei Campioni con il Milan negli anni ’60, Fabio Capello, ventunesimo, successore di Sacchi al Milan negli anni ’90 e vincitore di numerosi trofei con i rossoneri oltre che con Roma e Juventus ed infine Antonio Conte, quarantanovesimo, affermatosi, da allenatore sulle panchine di Juve, nazionale italiana e Chelsea e, al momento, senza un incarico.

Fuori da questa speciale classifica l’attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

