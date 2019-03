Serie A: il punto sulla lotta salvezza. Situazione intricata

Nove punti a dividere cinque squadre. Col Chievo già condannato alla retrocessione quasi certa, la lotta salvezza non smette di regalare emozioni.

Nel campionato dal vincitore già stabilito (la Juventus ha condotto una solitaria marcia indisturbata verso il titolo) la lotta alla prossima Champions League e il cammino verso la salvezza, diventano più che mai coinvolgenti ed appassionanti.

A dieci giornate dalla fine ci si gioca ancora tutto in chiave salvezza. Partendo dal basso Frosinone, Bologna, Empoli, Udinese e SPAL si daranno battaglia fino alla fine di maggio per rimanere nella massima divisione.

Serie A: Chievo condannato, Frosinone quasi

Andiamo con ordine partendo dal basso. Il Chievo in fondo alla classifica è in solitaria con appena 11 punti in 28 giornate. Un andamento certamente da retrocessione, nonostante una rosa d’esperienza (con elementi come Giacchierini, Sorrentino, Hetemaj, Meggiorini…). I meccanismi tattici della squadra di Di Carlo non sono mai decollati di fatto, condannando i clivensi a una stagione certamente da dimenticare e archiviare il prima possibile.

Capitolo Frosinone. Nell’anno del ritorno in Serie A i laziali non sono stati in grado di dare continuità al proprio percorso. I 17 punti raccolti finora la salvano solamente nel confronto coi veronesi. La sensazione è che, i una lotta così accanita nelle posizioni appena sopra, i leoni siano anch’essi condannati alla seconda serie.

Soltanto la matematica tiene ancora a galla le speranze della squadra di Baroni. La sconfitta nell’ultima giornata di Serie A contro l’Empoli ha ulteriormente condannato la classifica gialloblu verso un destino sempre più chiaro.

Lotta salvezza: quattro squadre a giocarsi tutto

Con Chievo e Frosinone già di fatto (quasi) in Serie B, il terzultimo posto in classifica è conteso da ben quattro squadre. Quattro formazioni separate da appena due punti, con il Cagliari relativamente al sicuro a +4 dalla SPAL.

Al momento lo occupa il Bologna, nonostante sia probabilmente la squadra del quartetto che sta meglio, con 24 punti. La formazione di Sinisa Mihajlovic è in netta ripresa nell’ultimo periodo. Le due vittorie consecutive contro Cagliari e Torino hanno messo in luce le qualità dei rossoblu, che altro non possono se non migliorare in questi ultimi 10 incontri.

Ad un punto più dei bolognesi, poi, ci sono Empoli e Udinese. La prima è reduce dalla vittoria contro il Frosinone, in un periodo dalle prestazioni altalenanti (sconfitte contro Roma, Milan e Lazio, vittorie contro i laziali e il Sassuolo). Il ritorno di Aurelio Andreazzoli alla guida dell’Empoli è all’insegna dei sentimenti. Ha esordito bene alla sua prima, nel delicato periodo che sta vivendo la squadra.

Per quel che riguarda i friulani, invece, la notizia è fresca di giornata. L’esonero di Nicola dalla panchina bianconera è eloquente del periodo della squadra. Sintomo di insicurezza in un periodo difficile, sono state fatali, per lui, le due sconfitte contro Juventus e Napoli.

Per la sua sostituzione, l’Udinese ha deciso di richiamare Igor Tudor, ex difensore di Juventus e Siena che già lo scorso anno concluse la stagione sulla panchina friulana, dopo l’esonero di Massimo Oddo.

Infine ecco la SPAL. Una squadra tanto folle quanto incostante e illogica. Partite come quella contro la Roma, infatti, fanno pensare a una formazione di livello, organizzata e destinata a una salvezza tranquilla.

E invece no. Tanti, troppi punti lasciati lungo un percorso costellato di occasioni perse e rimpianti a non finire. La rosa di Semplici è ricca di talento: Lazzari, Petagna, Kurtic sono fra gli elementi di spicco nello scacchiere tattico del mister.

Eppure sono stati solo 26 i punti raccolti finora. dalla società traspare ottimismo in vista del rush finale di stagione, ma la classifica dice ben altro. Con lo spettro della retrocessione dietro l’angolo per queste quattro squadre, nel segno di un finale di stagione appassionante.

