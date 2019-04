Genoa-Inter: dove vederla, formazioni e orario. Le quote

Mercoledì 3 Aprile 2019 il Genoa ospiterà l’Inter allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 30esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 21:00.

Genoa-Inter: come arrivano le squadre

La squadra ligure è reduce da una sconfitta esterna contro l’Udinese; il Genoa ha infatti perso per 2 a 0 al Friuli. La squadra di Tudor è stata anche favorita grazie ad una gran prestazione del portiere Musso e da un eurogol di Mandragora. Prandelli ora è certo di una reazione da parte della squadra dopo la sconfitta; il Genoa proverà così a ripetere l’impresa compiuta contro la Juve prima della sosta e cercherà di bloccare al Ferraris anche l’Inter. Vincere darebbe una grande sicurezza di salvezza.

Anche l’Inter di Spalletti è reduce da una sconfitta, ha infatti perso in casa contro la Lazio una importante sfida Champions. I neroazzurri, avendo perso per 1 a 0, non sono così riusciti a sfruttare gli stop di Milan e Roma, dovranno perciò cercare assolutamente di vincere al Ferraris. Sulla carta la sfida può sembrare semplice, ma l’Inter non vince contro il Genoa a Marassi dal 2011. La squadra di Spalletti dovrà perciò cercare di sfatare questo tabù, per non rischiare di subire un sorpasso dei “cugini” rossoneri.

Genoa-Inter: probabili formazione

Genoa (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolon, Lazovic; Sanabria, Kouamè.

Allenatore: Cesare Prandelli

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Naingollan, Perisic; Keita.

Allenatore: Luciano Spalletti

Genoa-Inter: le quote

Nettamente favorita, secondo i Bookmakers, la squadra di Luciano Spalletti; la quota per il 2 dell’Inter è infatti a 2.05, differentemente, l’1 per il Genoa è addirittura a 4.00. La X per il pareggio è data invece a 3,15. Le quote di GOL e NOGOL sono molto ravvicinate, la quota del GOL è infatti data a 1.90 e il NOGOL è invece a 1.80.

Genoa-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming

Genoa-Inter si potrà seguire in diretta esclusiva sulla piattaforma di streaming online DAZN. Si potrà perciò trasmettere su una smart tv o seguirla da smatphone, tablet o computer.

