Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: candidature e posizioni aperte

Ad aprile al via numerosi casting in Rai e in Mediaset. Se vuoi lavorare in tv o partecipare a qualche programma come concorrente, di seguito troverai una la lista dei ruoli attualmente ricercati dalle due maggiori emittenti televisive italiane.

Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: Rai ricerca nuovi protagonisti per programmi tv

Attualmente Rai Casting ricerca partecipanti per i programmi Reazione a catena, Detto fatto e I soliti ignoti – Il ritorno.

Come candidarsi?

Per candidarsi alle selezioni, gli interessati devono registrarsi presso www.rai.it/raicasting. Qui sarà possibile creare il proprio profilo e iscriversi ai casting desiderati. Inoltre, sulla stessa pagina web è possibile rimanere in continuo aggiornamento sulle nuove audizioni pubblicate da Rai. Solitamente, oltre ai partecipanti ai programmi tv, si ricercano anche attori e volti nuovi per campagne pubblicitarie.

Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: Mediaset apre la selezione di modelli, attori e figuranti

Anche la Mediaset è alla ricerca di nuovi partecipanti per programmi di intrattenimento, game show, giochi e/o concorsi a premi. Per diventare protagonista in una trasmissione Mediaset o intervenire come pubblico basta visitare la pagina partecipa di ciascuna Rete (Canale5, Italia1, Rete4, La5, Italia2).

Come candidarsi?

Ma non solo. Mediaset ha aperto casting per modelli, attori e figuranti. Sulla pagina web dedicata ai casting Mediaset www.mediaset.it/mondotv/casting_ok, gli interessati troveranno i format da compilare per inviare la propria candidatura. Oltre ai dati anagrafici, il modulo richiede il titolo di studio, la professione, l’altezza, il peso, la taglia e il colore di capelli. Necessario allegare una foto intera. Per i candidati modelli e attori si richiedono anche le attitudini artistiche. Infine, gli aspiranti attori dovranno allegare anche il proprio curriculum vitae.

Compilando il modulo predisposto, i candidati verranno contattati per le selezioni che si svolgeranno nella zona di appartenenza. Per quanto riguarda la posizione di figuranti, questi sono ricercati solo nella Regione Lombardia.

