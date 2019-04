ItaliaGuerraBot 2020: cos’è e come funziona il simulatore su Facebook

Negli ultimi giorni, un nuovo vero e proprio fenomeno social sta spopolando sul web, più in particolare su Facebook. Stiamo parlando della pagina ItaliaGuerraBot 2020. Ma cos’è questa guerra “bot” tra province italiane, da dove arriva e soprattutto, come funziona? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa singolare pagina Facebook.

Cos’è e come funziona ItaliaGuerraBot 2020?

ItaliaGuerraBot 2020, come già accennato, si tratta di una pagina Facebook creata il 24 marzo 2019. In questa pagina si può assistere a diverse battaglie simulate tra le varie province italiane, per stabilire quale delle 110 conquisterà l’intera penisola e le Isole. Non si tratta di un vero e proprio gioco modificabile tramite le vostre azioni. Sarà infatti un semplice bot a pilotare questo gioco (o meglio, simulazione), stabilendo ogni ora nuovi confini. Tuttavia le conquiste non sono casuali come si potrebbe pensare. Queste dipendono infatti da alcuni fattori precisi, tra cui il numero di province in possesso dell’attaccante.

La stessa pagina Facebook del gioco spiega in breve le regole del gioco: “Questo è un bot automatico che sceglie una provincia casuale e ne conquista un’altra per conto del suo controllore, scegliendo quella con il centroide più vicino (il centroide è il punto medio del suo perimetro). Questo significa che le probabilità di essere scelti come attaccanti sono pari al numero di territori controllati.”

Le battaglie tra le varie provincie si svolgono a distanza di un’ora l’una dall’altra, esattamente cinque minuti dopo lo scoccare dell’ora (6:05, 7:05, 8:05, ecc.).

Rovigo e Carbonia-Iglesias le principali candidate alla vittoria finale

Le principali forze in gioco e che sembrano aver maggiori possibilità di vittoria sono Rovigo e Carbonia-Iglesias. La provincia sarda ha conquistato l’intera isola e si accinge a sbarcare sulla terraferma. Rovigo, dall’altro canto, si sta espandendo sempre più tra Centro e Nord Italia. Rimangono altre “potenze” del Sud, come Reggio Calabria, Ragusa e Taranto. A Nord, spiccano su tutte VCO e Como.

Origine del fenomeno e come partecipare

La pagina ItaliaGuerraBot 2020, che ad oggi conta con quasi 70mila “mi piace”, è stata creata prendendo spunto da due versioni già esistenti del gioco, ovvero WorldWarBot 2020 e CivilWarBot 2020. Tutte e tre le pagine sono gestite dalla stessa persona e il bot ha lo stesso funzionamento per ogni guerra. La prima, come intuibile, simula una guerra bot tra tutti gli Stati del mondo, mentre la seconda ne simula una tra gli Stati federati degli Stati Uniti d’America. Insomma, un vero e proprio fenomeno web che alla fine è arrivato anche nel nostro Paese.

Ora la domanda sorge spontanea, come si partecipa a questo gioco? Semplice, per entrare a far parte della “guerra”, non dovete far altro che mettere “Mi piace” alla pagina Facebook ItaliaGuerraBot 2020 e premere su “Visita il gruppo” per richiedere l’iscrizione. Verrete quindi contattati per far sapere la vostra provincia di appartenenza. Fatto ciò sarete pronti per scendere in campo per far valere la supremazia della vostra provincia sull’Italia intera…. a colpi di meme.

