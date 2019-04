Diretta Empoli-Napoli: streaming, tv, formazioni e risultato finale (2-1)

Il commento finale di Empoli-Napoli

Un super Empoli ottiene un successo fondamentale in chiave salvezza, contro un Napoli che abbandona forse definitivamente le residue speranze di scudetto.

Match intenso e giocato a viso aperto da entrambe le squadre dal primo all’ultimo minuto. Un successo meritato dei toscani, che prendono una boccata d’aria in attesa dei risultati delle dirette avversarie, nonostante la sua situazione resti ancora complicata.

Empoli che grazie a questa vittoria sale a quota 28 punti in classifica, Napoli che resta fermo a 63.

Man of the match: Giovanni Di Lorenzo.

Anche per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito con noi la diretta LIVE di Empoli-Napoli. Un saluto e buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo di Empoli-Napoli

90+5′ FULL TIME AL CASTELLANI! L’Empoli ce l’ha fatta, Napoli sconfitto. A tra poco per il commento finale

90+4′ Ultimi assalti del Napoli. Colpo di testa di Milik che si impenna, Provedel si alza e la blocca

90+2′ Il recupero verrà dunque verosimilmente allungato di trenta secondi

90+2′ SECONDO CAMBIO EMPOLI: FUORI PAJAC, DENTRO ANTONELLI

90+1′ Uscita rischiosa di Provedel che riesce comunque a smanacciare il pallone

90+1′ ASSEGNATI QUATTRO MINUTI DI RECUPERO

88′ Sta per scoccare l’ora del recupero. Non cambia il copione in campo

85′ L’Empoli ormai gioca solo di rimessa, il Napoli è completamente sbilanciato in attacco

81′ Farias viene lanciato a rete ma è chiuso da Callejon e Koulibaly davanti a Meret

79′ Napoli all’arma bianca, l’Empoli si difende come può

76′ ULTIMO CAMBIO NAPOLI: VERDI PER MALCUIT

75′ ANCORA MERET A SALVARE IL NAPOLI! Fuga di Farias sul centro-sinistra, esterno destro e il portiere si oppone in corner in uscita

74′ Gioco molto spezzettato in questa fase. Tante le interruzioni in campo

71′ Superata da qualche minuto la metà di ripresa, il Napoli è ancora costretto ad inseguire

68′ MILIK! Mertens imbuca per il polacco, che calcia con il destro trovando la respinta di Provedel in corner

66′ MAIETTA! Percussione centrale del difensore che alla fine è praticamente costretto a calciare. Lo fa con il mancino dalla distanza, spedendo però il pallone alto

65′ ANCORA ZIELINSKI! Mancino radente di controbalzo dalla zona sinistra dell’area che si spegne sul fondo

64′ Fin qui davvero una ripresa splendida per i toscani, votati costantemente all’attacco. Forse anche troppo. I partenopei quando ripartono sanno fare molto male

61′ OCCASIONE NAPOLI! Mertens aggancia, si gira e calcia, Milik prova l’intervento in scivolata ma la palla passa. Sollievo per l’Empoli

60′ Pajac cade e trattiene il pallone con la mano. Cartellino giallo

59′ VESELI! Colpo di testa centrale. Blocca Meret

57′ DOPPIO CAMBIO NAPOLI: MERTENS PER OUNAS E FABIAN RUIZ PER YOUNES

54′ Angolo perfetto dalla destra di Bennacer, il terzino empolese si inserisce fra tre avversari sul primo palo, insaccando con un poderoso colpo di testa

53′ NUOVO VANTAGGIO EMPOLI! HA SEGNATO DI LORENZO!

52′ CAPUTO! Mancino esplosivo sul quale Meret si oppone in corner come può

50′ Brutto intervento di Traoré su Mario Rui e giallo sacrosanto per il classe ’00

49′ FARIAS! Destro dal limite che si spegne sul fondo. Ancora Empoli pericoloso

48′ PAJAC! ANCORA MERET DECISIVO! Caputo calcia in girata e viene murato, la palla schizza sulla sinistra dove l’ex Cagliari esplode il mancino verso il primo palo trovando la deviazione decisiva in corner del portiere ospite

47′ Milik cade in area di rigore e si becca il giallo per simulazione. Decisione corretta di Doveri

46′ RIPARTITI! Il primo pallone è mosso dal Napoli

La cronaca del primo tempo di Empoli-Napoli

45+4′ FINE PRIMO TEMPO! A tra poco per la ripresa

45+3′ OUNAS! La palla viene respinta al limkte, dove l’algerino calcia mandando a lato di poco

45+1′ ASSEGNATI TRE MINUTI DI RECUPERO

45′ Destro violento del polacco, ex di giornata, dai venticinque metri che butta giù la porta. Niente esultanza per lui

44′ LA LEGGE DELL’EX COLPISCE ANCORA! CHE GOL DI ZIELINSKI!

44′ Minuti finali di prima frazione, premono gli ospiti

41′ PRIMO CAMBIO EMPOLI: BRIGHI RILEVA KRUNIC

40′ Niente da fare, di nuovo a terra Krunic. Ora dovrà abbandonare la contesa

38′ MIRACOLO DI MERET SU CAPUTO! Farias scappa sulla destra e mette rasoterra in mezzo per Caputo che calcia, di prima con il mancino, sbattendo sulla splendida uscita bassa del portiere partenopeo

37′ OUNAS! Mancino dalla distanza che si alza troppo sopra la traversa

36′ Prova a rientrare il centrocampista bosniaco. Da capire se possa effettivamente proseguire

34′ Problema all’adduttore della coscia destra per Krunic, che si accascia a terra

33′ Ammonito Koulibaly per un fallo su Krunic

32′ Tiro-cross di Zielinski che attraversa l’area senza però trovare deviazioni. Pericolosi i partenopei

31′ Il Napoli, dopo diversi minuti di predominio territoriale, è costretto a rincorrere

29′ Tiro dall’angolo sinistro dell’area del brasiliano, con Zielinski che devia di braccio spiazzando Meret

28′ ALL’IMPROVVISO FARIAS! VANTAGGIO EMPOLI!

26′ L’Empoli si schiera bene in difesa, il Napoli non riesce a trovare sbocchi

24′ Ora il Napoli cresce, ma l’Empoli quando può riparte sempre per rendersi pericoloso

21′ MILIK! CHE OCCASIONE! Cross di Mario Rui dalla sinistra, testa di Milik in tuffo ma Provedel risponde presente

19′ YOUNES! Destro a giro alto di poco da buona posizione

17′ Prova il Napoli ma la difesa chiude bene

14′ Tanta lotta a centrocampo, le difese sono invece ben schierate

11′ Bel match fino a questo momento, entrambe le squadre si affrontano a viso aperto

9′ Buon momento per l’Empoli, che prova ad esporsi in avanti

7′ Traoré calcia dalla distanza, ma il suo tiro viene deviato dalla difesa napoletana

6′ ZIELINSKI! Tiro dalla distanza bloccato da Provedel

6‘ Bella cornice di pubblico sugli spalti, Castellani gremito

3′ Buon inizio del Napoli, match già nel vivo

1′ PARTITI! Primo pallone mosso dall’Empoli, che attacca da sinistra verso destra. Napoli in completo grigio ospite

L’avvicinamento ad Empoli-Napoli

18:59 Le squadre sono in campo

18:56 L’arbitro del match è Doveri. Al VAR Abisso

18:54 Sul fronte formazioni, Empoli che schiera Provedel e non l’acciaccato Dragowski in porta, Pajac ancora titolare sull’out sinistro di difesa. Napoli che cambia qualcosina: dentro Ounas e Younes, fuori Fabian e Mertens

18:27 Gentili lettori, buonasera e benvenuti alla diretta LIVE di Empoli-Napoli

Le formazioni ufficiali di Empoli-Napoli

Empoli (3-5-2): Provedel; Maietta, Silvestre, Veseli; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo

Allenatore: Andreazzoli

Napoli (4-3-3):Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Ounas, Milik

Allenatore: Ancelotti

La preview di Empoli-Napoli

Il mercoledì di questa 30a giornata della Serie A 2018/2019 si apre con il match Empoli-Napoli, che si disputerà oggi 3 aprile 2019 alle ore 19:00 allo stadio Castellani di Empoli.

Match importante soprattutto per i padroni di casa, che cercano ad ogni modo di uscire dalla zona retrocessione. Per gli ospiti ennesima partita di rincorsa nei confronti della Juventus, che ha vinto anche ieri sera.

Per l’Empoli la situazione in classifica si è fatta grigia, per non dire buia. La squadra toscana staziona attualmente al terzultimo posto solitario in classifica, il che significherebbe Serie B. E’ reduce dalla sconfitta contro la capolista, mentre la maggior parte delle dirette concorrenti alla salvezza ha ottenuto punti importanti lo scorso weekend. Ciò significa che gli azzurri non possono permettersi passi falsi nemmeno contro una delle squadre più forti del campionato, o la salvezza si complicherebbe ulteriormente quando mancherebbero ormai solo poche settimane per rimettere in piedi la situazione. Fattore casalingo dunque da sfruttare appieno e anche un pareggio, che sarebbe un risultato sicuramente onorevole, non servirebbe a granché. Nelle ultime cinque uscite di campionato, l’Empoli ha conquistato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Il Napoli sembra ormai destinato a concludere la sua campagna in campionato al secondo posto, dietro ad una Juventus ormai praticamente irraggiungibile e davanti a delle squadre che, settimana dopo settimana, si sgambettano da sole in una gara a chi non vuole andare in Champions League. Partita da non sottovalutare quella del Castellani, se non si vuole abbandonare definitivamente ogni residua speranza di scudetto già alla prima partita di aprile. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Napoli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

All’andata terminò con un sonoro 5-1 per i partenopei. A segno andarono Insigne, Mertens (tripletta) e Milik. Per i toscani la rete fu di Caputo.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias

Allenatore: Andreazzoli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Ounas, Milik

Allenatore: Ancelotti

Dove vedere in tv e streaming Empoli-Napoli

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

