Concorsi pubblici aprile 2019: requisiti per diplomati o laureati. I posti

Diamo uno sguardo a tutti i concorsi pubblici di aprile 2019 e ai bandi in scadenza questo mese. Aprile risulta infatti un mese piuttosto ricco di concorsi pubblici, sia a livello nazionale, sia a livello locale. Non resta quindi che andare a dare un’occhiata più da vicino a quelli più interessanti, suggerendovi di recarvi sui siti dei vostri Comuni o Regioni per visualizzare i bandi di carattere locale.

Concorsi pubblici aprile 2019: Polizia Penitenziaria in scadenza

Iniziamo da quello più urgente, ovvero il concorso polizia penitenziaria finalizzato al reclutamento di 754 allievi agenti. Il bando è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, ma il termine ultimo per presentare la domanda è giovedì 4 aprile. Il suddetto concorso è in realtà diviso in due concorsi pubblici. Il primo mette in palio 452 posti ed è riservato ai militari; il secondo 302 ed è riservato ai civili. Per ulteriori informazioni su questo bando, vi invitiamo a leggere questo articolo.

Concorsi pubblici aprile 2019: 36 Marescialli Forze Armate

Scade a breve il termine per la presentazione delle domande al concorso Marescialli Forze Armate, che mette in palio 36 posti. Più nel dettaglio i concorsi sono 3: il primo è finalizzato al reclutamento, a nomina diretta, di 13 Marescialli per l’Esercito con specializzazione sanità; il secondo mira al reclutamento di 18 capi di 3° cl. nella Marina Militare; l’ultimo ha lo scopo di reclutare 5 Marescialli di 3° cl. per l’Aeronautica Militare. Il concorso è per titoli ed esami e prevede, oltre alla prova scritta, anche gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, seguiti poi da un colloquio orale. Naturalmente, faranno punteggio anche i titoli presentati. Il termine ultimo per presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, è lunedì 8 aprile. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito del Ministero della Difesa, nella pagina dedicata ai concorsi (scorrete in basso per trovare il bando di interesse).

Concorsi pubblici aprile 2019: Guardia di Finanza

A metà aprile scadrà il tempo per presentare la domanda di partecipazione al concorso Guardia di Finanza finalizzato al reclutamento di 830 Allievi Marescialli al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF per l’a.a. 2019-2020.

Gli 830 posti sono suddivisi tra 768 Allievi Marescialli del contingente ordinario e 62 Allievi Marescialli del contingente di mare. I candidati dovranno affrontare un test preliminare, superato il quale si andrà ad affrontare una prova scritta, seguita poi dai classici accertamenti psico-fisici e attitudinali e infine un colloquio orale. Non mancano poi due test facoltativi sulla comprensione di una lingua straniera e dell’informatica.

Per ulteriori informazioni, rimandiamo al sito della Guardia di Finanza, e più precisamente alla pagina del concorso. Il termine ultimo per presentare la domanda e partecipare al concorso è venerdì 12 aprile 2019.

Concorsi pubblici aprile 2019: Esercito Marina Aeronautica

Prima delle vacanze pasquali si segnala un’altra scadenza, quella per presentare domanda al concorso finalizzato al reclutamento di 1.756 VFP4 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica. I candidati dovranno essere VFP1 in servizio o in congedo. I 1.756 posti sono così ripartiti.

Esercito : 1.065 posti. Tra questi figurano 970 posti assegnati a diverse specializzazioni. Elettricista infrastrutturale: 20; Idraulico infrastrutturale: 20; Muratore: 10; Meccanico di mezzi e piattaforme: 5; Fabbro: 10; Falegname: 10; Maniscalco: 3; Sistemista di sicurezza informatica di 1° livello: 4; Operatore basico per operazioni speciali: 13.

: 1.065 posti. Tra questi figurano 970 posti assegnati a diverse specializzazioni. Marina Militare : 266 posti. Corpo Equipaggi Militari Marittimi: 207; Corpo delle Capitanerie di Porto: 59.

: 266 posti. Aeronautica Militare: 425 posti.

Il termine ultimo per presentare domanda è martedì 16 aprile 2019. Per ulteriori informazioni sul concorso e sui requisiti richiesti per l’accesso, rimandiamo a questo indirizzo.

Concorsi pubblici aprile 2019: Ata

Tra turnover professionale e stabilizzazioni contrattuali, il Ministero dell’Istruzione provvederà all’assunzione di 9.839 unità del personale Ata. Più nel dettaglio, i posti sono ripartiti nel modo seguente.

Collaboratori scolastici : 4.497;

: 4.497; Assistenti amministrativi : 2.881;

: 2.881; DSGA : 724;

: 724; Assistenti tecnic i: 625;

i: 625; Guardarobieri : 8;

: 8; Cuochi : 7;

: 7; Addetti alle aziende agrarie: 2.

Circuito Lavoro ha informato sui bandi regionali pubblicati al momento, con le relative scadenze. Andiamo quindi a riepilogare.

Veneto : 7 aprile;

: 7 aprile; Lazio : 10 aprile;

: 10 aprile; Umbria : 11 aprile;

: 11 aprile; Campania : 12 aprile;

: 12 aprile; Sardegna : 17 aprile;

: 17 aprile; Calabria : 18 aprile;

: 18 aprile; Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana : 19 aprile;

: 19 aprile; Sicilia: 20 aprile.

Tra i requisiti richiesti spicca un’anzianità di servizio di 23 mesi e 16 giorni. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a recarvi sul sito del ministero dell’Istruzione e selezionare la Regione di riferimento.

Concorsi pubblici aprile 2019: Carabinieri

C’è tempo fino al 24 aprile per presentare domanda di partecipazione al concorso Carabineri finalizzato al reclutamento di 3.700 unità. I posti sono così ripartiti:

529 : allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai VFP1 e ai volontari VFP4 in servizio;

: allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai VFP1 e ai volontari VFP4 in servizio; 139 : allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato a chi non ha superato i 26 anni di età (28 anni di età per chi ha già prestato il servizio militare);

: allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato a chi non ha superato i 26 anni di età (28 anni di età per chi ha già prestato il servizio militare); 32: allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato a chi possiede attestato di bilinguismo.

Per ulteriori informazioni si invita a recarsi sulla pagina specifica sul sito dell’Arma dei Carabinieri.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM