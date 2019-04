Finale Masterchef 2019: vincitore, chi sono i finalisti e anticipazioni

Finale Masterchef 2019: il programma seguitissimo da molti appassionati di cucina, e non solo, è giunto quasi al termine della sua ottava edizione. La puntata finale è in programma giovedì 4 aprile 2019 alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV. Ricordiamo che volta terminato il programma, tra qualche mese, il cooking show sarà ripresentato su TV8.

Finale Masterchef 2019, i finalisti

Sono 4 i finalisti che si affronteranno nell’ultima sfida: quella valida a decretare il vincitore. Sono Alessandro, Gilberto, Gloria e Valeria.

Il premio finale? Iquattro concorrenti aspirano alla pubblicazione del libro di ricette edito da Baldini & Castoldi ed al premio di 100.000 euro in gettoni d’oro che andrà a chi si aggiudicherà il titolo di Masterchef 2019.

Finale Masterchef 2019, anticipazioni su puntata finale

Cosa succederà nella puntata finale? Tra le tanti fasi della serata in una di queste gli aspiranti campioni dovranno confrontarsi in un invention test con un assoluto numero uno. Ovvero lo chef pluristellato Heinz Beck. Perché in una delle parti più avvincenti della serata, i concorrenti saranno al cospetto dello chef tedesco del ristorante La Pergola di Roma insignito con ben 3 stelle Michelin.

I concorrenti in un’altra fase della serata dovranno presentare ai giudici del programma un menu completo degustazione. Entrée, antipasto, primo, secondo e dessert. Il tutto rimesso al severo severo dei giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli (proprietario della Locanda Locatelli a Londra).

Finale Masterchef 2019, lotta contro gli sprechi

Come ricorda un articolo pubblicato da Sky altissima è l’attenzione rivolta da MasterChef nella lotta contro gli sprechi: come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell’Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

“Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile”.

