Diretta Fiorentina-Frosinone: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE (0-0)

PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

44′ Ultimi minuti di primo tempo, tra poco la segnalazione dell’eventuale recupero

41′ Ammonito Beghetto per un fallo su Laurini

39′ FROSINONE PERICOLOSISSIMO! Azione prolungata, Paganini calcia ma viene murato, la palla giunge a Beghetto che tira impegnando Lafont alla doppia parata

37′ ANCORA FIORENTINA VICINA AL GOL! Punizione dalla destra battuta da Biraghi, Benassi anticipa tutti sul primo palo ma manda alto di poco con una spizzata di testa molto interessante

36′ Tanto lavoro di ripiego invece per gli attaccanti del Frosinone, che danno una grossa mano ai compagni impegnati a difendere

31′ CHIESA AD UN PASSO DAL GOL! Cross di Biraghi dalla sinistra, Chiesa brucia Valzania e in tuffo di testa spedisce a lato di pochissimo

31′ Tanto lavoro come sempre per gli esterni viola, bravi a sovrapporsi con i tempi giusti su entrambe le fasce

29′ Si lotta parecchio in campo, ma nessuna delle due formazioni trova varchi decisivi

26′ ANCORA FROSINONE! Sulla linea di fondo sinistra, Pinamonti tiene la palla e prova a mettere in mezzo e una deviazione costringe Lafont a mettere il pugno

25′ BEGHETTO! Punizione da posizione angolata che viene deviata in corner da Biraghi, posto davanti a Lafont

24′ MILENKOVIC! Acrobazia da posizione ravvicinata ma troppo centrale e debole per poter impensierire Sportiello

22′ Siamo giunti a metà primo tempo, permane lo zero a zero

19′ Alla Fiorentina il successo manca dallo scorso 17 febbraio, quando sconfisse la SPAL a domicilio. In casa l’ultima vittoria è lo storico 7-1 di Coppa Italia contro la Roma del 30 gennaio. Il successo tra le proprie mura amiche in campionato manca addirittura dallo scorso 16 dicembre, nel derby contro l’Empoli

17′ VALZANIA! Tiro da lontano che termina però ampiamente largo

15′ MILENKOVIC! Colpo di testa proprio da corner del centrale viola, palla alta

14′ Tanti corner in questo avvio di match, continua a premere la Fiorentina

12′ Dopo un inizio pimpante, ora il Frosinone pensa più a difendersi

10′ La Fiorentina prova ad approfittare di qualche leggerezza difensiva di troppo dei ciociari, ma senza trovare la porta

5′ Altro corner viola, Benassi prolunga di testa, Pezzella interviene ma viene anticipato provvidenzialmente da un difensore ospite, che mette in angolo

5′ Subito due grandi occasioni dunque, una per parte. Sembra essere già esploso il match

3′ MIRALLAS! Ripartenza mortifera della Viola nata da un angolo frusinate e conclusasi con Mirallas che testa i riflessi di Sportiello, che mette in corner

2′ SALAMON! Su azione d’angolo, il pallone viene prolungato per la testa del difensore polacco che impegna Lafont alla paratona

1′ PARTITI! Primo pallone giocato dal Frosinone, oggi in completo bianco con bande gialloblu da trasferta. Fiorentina che attacca da sinistra verso destra

L’avvicinamento a Fiorentina-Frosinone

12:31 Verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo del terremoto di L’Aquila

12:29 Le squadre sono in campo

12:22 L’arbitro del match è Chiffi. Al VAR Nasca

12:09 Sul fronte formazioni, la Fiorentina recupera Chiesa, che parte dal 1′. A centrocampo nuova chance per Gerson, in avanti c’è Muriel. Nel Frosinone attacco inedito con Pinamonti e Trotta, out Ciano e Ciofani

11:50 Gentili lettori, buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE di Fiorentina-Frosinone

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Frosinone

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Muriel, Chiesa

Allenatore: Pioli

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Sammarco, Valzania, Chibsah, Beghetto; Pinamonti, Trotta

Allenatore: Baroni

La preview di Fiorentina-Frosinone

Il lunch match della 31a giornata della Serie A 2018/2019 è Fiorentina-Frosinone, che si disputerà domenica 7 aprile 2019 alle ore 12:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La Viola deve quantomeno provare ad accorciare sulle concorrenti per l’Europa, che sono ormai staccate in avanti di tanti punti. Per i ciociari, questa è invece probabilmente l’ultima chiamata per la salvezza.

La Fiorentina staziona ormai da diverse settimane in un’anonima posizione di centro classifica. La crisi di risultati avvenuta nelle ultime uscite ha fatto si che i toscani si staccassero dalle avversarie e, ora, l’unica possibilità europea sembrerebbe poter arrivare solo da una vittoria in Coppa Italia, dove la squadra è impegnata nella semifinale contro l’Atalanta. Adesso serve a prescindere ottenere la vittoria in campionato, in un match in cui i viola partono favoriti almeno sulla carta. Nelle ultime sfide di campionato, la Fiorentina ha raccolto tre pareggi e due sconfitte.

Il Frosinone invece arriva da una vittoria, la prima stagionale davanti al proprio pubblico, con la salvezza che resta però molto difficile da raggiungere. La distanza dal quartultimo posto è parecchia e i numerosi scontri diretti di questa giornata potrebbero favorire come sfavorire i laziali. Ma fare i conti non serve a niente: i ciociari devono obbligatoriamente ottenere una vittoria in terra toscana. Non sarà certo facile ma, complice il periodo no della Fiorentina, nemmeno impossibile. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Frosinone ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

All’andata il match terminò 1-1. Per la Fiorentina andò a segno Benassi, per il Frosinone invece la marcatura fu ad opera di Pinamonti.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Frosinone

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Muriel, Chiesa

Allenatore: Pioli

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Cassata, Maiello, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti

Allenatore: Baroni

Dove vedere in tv e streaming Fiorentina-Frosinone

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

