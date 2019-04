Meraviglie Alberto Angela: anticipazioni e luoghi di stasera 9 aprile 2019

Stasera 9 aprile 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Meraviglie. Il programma televisivo scritto e condotto da Alberto Angela giunge così al suo quarto ed ultimo appuntamento con un grande successo di ascolti.

Ma dove ci porterà stasera Meraviglie di Alberto Angela?

Meraviglie Alberto Angela: anticipazioni 9 aprile 2019

C’è grande attesa per l’ultima puntata di Meraviglie che andrà in onda stasera 9 aprile 2019. Alberto Angela ci guiderà alla scoperta del grande patrimonio artistico e storico delle Marche.

In particolare ammireremo le bellezze di Urbino. La città rinascimentale è infatti ricca di cultura ed ha un passato illustre. Visiteremo quindi l’incredibile Palazzo Ducale ed il centro storico. Infine vedremo la casa in cui nel 1483 nacque il grande Raffaello Sanzio.

I luoghi di stasera 9 aprile 2019

Meraviglie si sposterà poi sull’altissimo Monte Bianco. Qui, proprio tra le sbalorditive vette è nato l’alpinismo. Questa disciplina infatti trae le sue origini proprio dall’osservazione delle bellezze naturali ed ancora oggi, a distanza di secoli, continua ad attrarre milioni di persone. Grande appassionato di questo sport era il duca degli Abruzzi. L’uomo infatti è considerato uno dei primi esploratori. Ampio spazio verrà poi dedicato alle storie e i miti che avvolgono il passato di queste cime.





Infine, l’ultimo luogo in cui ci porteranno le Meraviglie di Alberto Angela è l’incantevole Puglia. Visiteremo quindi Lecce, situata al centro della penisola salentina. La città d’arte può vantare origini antichissime che si mescolano con lo stile barocco degli edifici. Sarà proprio Giuliano Sangiorgi, membro fondatore dei Negramaro, a raccontare il passato illustre della città. Ammireremo quindi le incredibili chiese, il centro storico e l’ex monastero degli Olivetani. Infine la puntata di Meraviglie si chiuderà con il piccolo comune di Melpignano. In questo magico luogo affondano infatti le radici dell’antichissima tradizione della taranta.

