Calendario vacanze pasquali 2019: giorni festa lavoro-scuola e ponte 25 aprile

Il lungo sprint iniziato lo scorso 7 gennaio sta per essere interrotto da una lunga pausa. Le vacanze di Pasqua, infatti, porteranno quest’anno qualche giorno di vacanze in più per studenti e docenti di molte Regioni italiane.

In linea con il calendario liturgico, la Pasqua cadrà più in là rispetto al solito, il prossimo 21 aprile. Una data a ridosso di un’altra festività, il 25 aprile, anniversario della liberazione italiana dall’occupazione tedesca. Per questo motivo alcune Regioni hanno concesso uno o due giorni di riposo in più.

Il calendario delle vacanze pasquali, tuttavia, non sarà uguale per tutti gli studenti italiani. Ciascuna Regione, infatti, ha stabilito in autonomia i giorni di riposo e, in alcuni casi, il ponte tra la Pasqua e la festa della Liberazione non è stato concesso.

Calendario vacanze pasquali 2019 in tutta Italia

Sebbene con qualche differenza nelle date di ritento, sono in molte le Regioni che hanno optato per una sospensione più lunga delle attività scolastiche. In alcuni casi si è scelto di concedere anche i giorni successivi alla festa della Liberazione, il 26 e 27 aprile, posticipando il rientro a lunedì 29.

Ma vediamo nel dettaglio il calendario Regione per Regione:

Toscana: dal 18 aprile al 23 aprile 2019



dal 18 aprile al 23 aprile 2019 Provincia di Bolzano : dal 18 aprile al 23 aprile 2019

: dal 18 aprile al 23 aprile 2019 Friuli Venezia Giulia: dal 18 aprile al 24 aprile 2019



dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Liguria : dal 18 aprile al 23 aprile 2019 / dal 25 al 27 aprile 2019



: dal 18 aprile al 23 aprile 2019 / dal 25 al 27 aprile 2019 Calabria: dal 18 aprile al 24 aprile 2019



dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Piemonte: dal 18 aprile al 24 aprile 2019



dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Umbria: dal 18 aprile al 24 aprile 2019



dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Trentino: dal 19 aprile al 27 aprile 2019



dal 19 aprile al 27 aprile 2019 Lombardia: dal 18 aprile al 24 aprile 2019



dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Veneto: dal 18 aprile al 25 aprile 2019



dal 18 aprile al 25 aprile 2019 Valle d’Aosta : dal 18 aprile al 24 aprile 2019



: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Sicilia : dal 18 al 24 aprile 2019



: dal 18 al 24 aprile 2019 Puglia : dal 18 aprile al 23 aprile 2019



: dal 18 aprile al 23 aprile 2019 Basilicata : dal 18 aprile al 24 aprile 2019



: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Lazio : dal 18 aprile al 23 aprile 2019



: dal 18 aprile al 23 aprile 2019 Molise: dal 18 aprile al 24 aprile 2019



dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Campania : dal 18 aprile al 27 aprile 2019



: dal 18 aprile al 27 aprile 2019 Abruzzo : dal 18 aprile al 24 aprile 2019



: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 Marche : dal 18 al 24 aprile



: dal 18 al 24 aprile Emilia Romagna : dal 18 al 23 aprile



: dal 18 al 23 aprile Sardegna: dal 18 al 23 aprile



