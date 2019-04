Sondaggi politici Noto: Zaia primo nella classifica dei governatori italiani

È Luca Zaia il presidente di Regione con il più alto gradimento tra i cittadini. A sostenerlo è il Governance Poll, rilevazione condotta dall’Istituto Noto per Il Sole 24 Ore in cui si misura l’indice di fiducia dei governatori. Agli intervistati è stato chiesto se sarebbero disposti a votare la conferma dell’attuale presidente in caso di elezioni. Dell’indagine non fanno parte i governatori di Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, dove non è prevista l’elezione diretta del presidente di Regione, Basilicata (l’attuale governatore è in carica solo dallo scorso 24 marzo) e Piemonte dove si voterà fra un mese (26 maggio).

Sondaggi politici Noto: podio tutto leghista

Luca Zaia rimane il governatore più amato in questa speciale classifica. Il presidente del Veneto raccoglie un gradimento del 62%, sempre in costante crescita (nel 2015 era al 50,1%). Si tratta di un unicuum come spiega Antonio Noto al Sole 24 Ore: “Zaia era forte già nei precedenti Governance Poll: è stato il primo sia quando il Governo nazionale era di centrosinistra, sia ora che c’è l’alleanza Lega-Cinque Stelle. A dimostrare che la forza di un presidente può essere indipendente dal colore del Governo nazionale. Zaia era primo anche quando la Lega era al 6%: ha una sua forza personale”.

La parte apicale della classifica è occupata interamente da governatori del centrodestra. Dopo Zaia c’è infatti, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Il suo gradimento è in calo di sei punti al 51,1% rispetto al 2018 ma mantiene la seconda posizione. Al terzo posto un altro governatore leghista, Attilio Fontana, al governo in Lombardia, con il 49,2%. La quarta e quinta posizione la occupano due new entry: i governatori di centrodestra di Abruzzo, Marco Marsilio, e Sardegna, Christian Solinas.

Bisogna attendere la sesta posizione per trovare un presidente di Regione di centrosinistra. Si tratta di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna che andrà al voto in questo 2019. Anche lui, come il governatore della Toscana che lo segue in classifica, vede calare il gradimento nei suoi confronti.

Sondaggi politici Noto: Toti e Zingaretti in crescita

A parte Zaia, gli unici due presidenti di Regione che vedono crescere il proprio indice di fiducia sono Giovanni Toti (Liguria) e Nicola Zingaretti (Lazio). A spiegare perché è sempre Noto: ” Toti e Zingaretti aspirano a essere pure leader nazionali. E questo dai cittadini non è punito. È, anzi, visto come un valore”.

Il crollo più vistoso lo registra Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria (-23,3% rispetto al 2014). A pesare sul calo è la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto nel 2018 e da cui la Cassazione lo ha scagionato il 20 marzo scorso.

Sondaggi politici Noto: nota metodologica

Allegata all’immagine.

