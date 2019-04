Pensioni ultime notizie: Fmi “serve Riforma opposta a Quota 100”

L’Italia è passata sotto la lente d’ingrandimento del Fondo monetario internazionale in occasione del Fiscal Monitor. In generale il rapporto ha rivelato una preoccupazione per la crescita del debito mondiale. Nel particolare si è soffermato anche sul caso italiano, affermando la necessità di una riforma delle pensioni opposta a Quota 100 e intimando perfino il ritorno della tassa sulla prima casa.

Pensioni ultime notizie: Fmi su Quota 100 e riforma pensioni

Fmi non è mai stata favorevole a una misura come Quota 100. Innanzitutto è l’opposto della Legge Fornero, attuata per certi motivi ancora oggi ritenuti validi. In secondo luogo Quota 100 alza la spesa pensionistica. Per tali motivi servirebbe una riforma che fosse anti-Quota 100, che riduca la spesa pensionistica e che si avvicini, per finalità puramente finanziarie, agli obiettivi raggiunti dalla riforma Fornero. Il Fondo richiede dunque un pacchetto di misure che vada a contrastare le conseguenze delle misure pensionistiche attuate in Italia. Anche se le critiche hanno raggiunto anche il versante spagnolo.

Dulcis in fundo, il Fmi è tornato a parlare di tasse, e in particolare di “una tassa moderna sulle residenze primarie”. Ipotizzando così l’istituzione di una tassa che colpisca la ricchezza attraverso le prime case.

Pensioni ultime notizie: “Superare Legge Fornero”, chiedono i sindacati

In direzione opposta e contraria al Fmi vanno in sindacati, che chiedono invece una riforma delle pensioni che superi definitivamente Quota 100. In occasione di un incontro tra i vertici post-Def, è stata infatti ribadita la necessità di una riforma che vada a eliminare definitivamente i postumi della Legge del 2011. La più critica in tal senso è stata la segretaria generale di Cgil Marche, Daniela Barbaresi. La quale ha dichiarato come Quota 100 abbia manutenuto l’impianto della Legge Fornero. E, a quanto riporta Rassegna Sindacale, ha fatto una lista di cose che servono. “Una reale flessibilità per tutti per l’accesso alla pensione a 62 anni, l’uscita anticipata con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età”, nonché la tutela per i lavori gravosi e il riconoscimento dei contributi per i caregiver, specialmente per le donne.

Pensioni ultime notizie: Fornero “difende” Quota 100

Critico fu il lapsus di Elsa Fornero. Ospite a DiMartedì su La7, l’ex ministro del Lavoro del governo Monti è caduta in un errore grossolano. Sulla scia delle considerazioni (e del taglio delle stime di crescita) del Fmi, la Fornero ha affermato di poter difendere, “almeno in linea di principio, Quota 100”. Una novità assoluta che certamente avrebbe cambiato le carte in tavola tra le parti, ma si è trattato solo di un errore. Al posto di Quota 100, infatti, la Fornero avrebbe voluto dire “reddito di cittadinanza”. L’errore è stato però utilizzato da Matteo Salvini, che su Twitter non ha esitato a commentare come “in fondo anche la Fornero sa che smontare la sua legge è cosa buona e giusta”.

