Mara Venier a Ballando con le stelle: chi è e carriera dell’ospite

Nella terza puntata di “Ballando con le Stelle 2019“, che andrà in onda sabato 13 aprile, scenderà in pista occasionalmente la coppia formata daMara Venier e Joe Bastianich. Andiamo a conoscere meglio la famosa conduttrice televisiva, attrice, opinionista e stilista italiana Mara Venier, attraverso la sua carriera e vita privata.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Mara Venier nasce il 20 ottobre 1950 a Venezia. A diciassette anni diventa per la prima volta madre, poi si sposa e nel 1971 va a vivere a Roma dal marito Francesco Ferracini, trasferitosi nella capitale per intraprendere la carriera di attore. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 23 anni come attrice nel film “Diario di un italiano“. Dopo il debutto, partecipa alla serie TV di Dario Argento “La porta sul buio“, nell’episodio “La bambola“.

La sua carriera di attrice cinematografica prosegue fino al film “Pacco, doppio pacco e contropaccotto“, del 1993. Proprio grazie al regista di quest’ultima pellicola, Nanni Loy, Mara Venier riesce a debuttare nel ruolo di conduttrice, che la renderà famosa a tutto il grande pubblico italiano. La trasmissione che la rende celebre in tutta Italia è “Domenica in“, che Mara conduce dal 1993 fino al 1997. Nel periodo della conduzione del noto programma domenicale, viene chiamata da Pippo Baudo per condurre anche il “Dopofestival di Sanremo” nel 1994 e “Luna Park”dal 1994 al 1997.

Dopo una breve esperienza a Mediaset, Mara torna alla Rai nel programma che l’ha resa celebre. Tuttavia, nel 2006, a causa di una violenta rissa verbale tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila che Mara non riesce a gestire, la Rai decide di sospendere il programma e poi sostituire la conduttrice. Dopo questa brutta esperienza, Mara torna in televisione recitando in diverse fiction e partecipando, spesso come opinionista, a molti programmi televisivi Rai e Mediaset. Tra questi ricordiamo: “La vita in diretta“, “Tú sí que vales“, “Striscia la notizia” e “Miss Italia”.

La vita privata di Mara Venier

Mara Venier è stata sposata con l’attore Francesco Ferracini, scomparso nel 2016, col quale ha avuto la figlia Elisabetta. I due si sposarono poco dopo la nascita della primogenita, ma il matrimonio è durato poco. Nel 1984 la Venier ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Dopo la fine del secondo matrimonio, fino al 1997 ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, e una più breve con l’attore Armand Assante. Dopo aver avuto il suo secondo figlio Paolo, insieme all’attore Pier Paolo Capponi, Mara si è sposata con il produttore cinematografico ed editore Nicola Carraro. I due si sono sposati il 28 giugno 2006 e stanno insieme tutt’ora.

