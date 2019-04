F1 GP Cina 2019: diretta tv e streaming. Gli orari del weekend

Passate due settimane del gran premio in Bahrain, i semafori della Formula 1 sono pronti a dare il via ad un’altra tappa del calendario. Domenica 14 Aprile 2019 si sbarca in Cina, sul circuito di Shanghai.

Costruito nel 2003, la prima vittoria in assoluto sulla pista è stata ferrarista. Infatti Rubens Barrichello si laureò vincitore davanti a Button ed ad un giovane Raikkonen. Michael Schumacher era già proclamato campione del mondo.

Dolci ricordi quindi per la scuderia di Maranello che però non vede salire un suo pilota sul gradino più alto del podio dal 2013, quando a vincere fu Fernando Alonso.

La stagione è praticamente appena iniziata, ma il periodo non è semplice per la Ferrari. Dopo le incomprensioni in Bahrain ed il problema alla macchina per Charles Leclerc – che ha chiuso terzo – in Cina è già vietato sbagliare per non lasciarsi scappare le Mercedes.

Nelle prove libere del Venerdì qualche segnale da casa Ferrari è stato lanciato: Sebastian Vettel sembra aver ritrovato la quadra. Concluso da quinto lo scorso gran premio, il pilota tedesco della rossa ora insegue Valtteri Bottas, classificandosi come il secondo più veloce della sessione. Alle spalle dei due si posiziona momentaneamente Max Verstappen sulla RedBull, il quale recentemente ha dichiarato di non temere la Ferrari e la Mercedes.

Lewis Hamilton, pilota da battere per il mondiale, si era classificato secondo nella prima parte di prove libere, alle spalle di Vettel. Qualche problemino ancora per la macchina di Leclerc che i meccanici rossi sperano di risolvere al più presto per le qualifiche di Sabato.

Ad oggi, con due gran premi alle spalle, i primi cinque piloti si spartiscono così la classifica del mondiale:

1) Bottas – 44 pti.

2) Hamilton – 43 pti.

3) Verstappen – 27 pti.

4) Leclerc – 26 pti.

5) Vettel – 22 pti.

F1 GP Cina 2019: gli orari del weekend

Sarà l’appuntamento numero 1000 nella storia del mondiale e la terza tappa della stagione 2019. Questi gli orari:

Sabato 13 Aprile 2019, sarà il giorno delle qualifiche. Alle ore 5.00 di mattina ci sarà la terza ed ultima sessione di prove libere, mentre alle ore 8.00 sarà la volta delle qualifiche che determineranno l’ordine di partenza del gran premio.

Domenica 14 Aprile 2019, la griglia di partenza è pronta ad accendere i motori. Alle ore 8.10 il gran premio della Cina avrà il via ufficiale.

F1 GP Cina 2019: diretta tv e streaming

In tv il Gran Premio della Cina sarà trasmesso, Domenica 14 Aprile 2019, in diretta ed in esclusiva su Sky Sport F1 (ore 8.10).

Sabato 3 Aprile 2019 le qualifiche saranno trasmesse in differita dalle ore 15.00 su TV8. Domenica 14 Aprile 2019 anche il gran premio andrà in onda in differita, sempre dalle ore 15.00 e sullo stesso canale.

Analogamente le qualifiche andranno in onda, Sabato 13 Aprile 2019, su Sky Sport F1 ed in differita su Tv8. Il weekend di motori sarà possibile seguirlo anche in streaming, sulle piattaforme Sky Go e Now TV. In differita in streaming si potrà seguire il GP di F1 sul sito web di TV8.

