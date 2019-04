Chiusura scuole elezioni europee 2019: date, ponte e calendario

Manca ormai pochissimo al 26 maggio 2019, data in cui si svolgeranno le votazioni per l’Europarlamento in Italia. I seggi, come di consueto per le tornate elettorali, saranno allestiti nelle scuole. Ecco quando chiuderanno gli istituti che ospiteranno le urne.

Chiusura scuole: Europee, Regionali, Comunali ma non solo

Domenica 26 maggio 2019, tra l’altro, non si svolgeranno solo le operazioni di voto per l’Europarlamento. Infatti, per la stessa data è stata indetta una tornata di elezioni amministrative. Nello specifico, oltre alle Europee si voterà anche per l’elezione del Governatore in Piemonte e per il rinnovo dei consigli di oltre 3.800 comuni. Da considerare anche che si terranno le suppletive per i collegi uninominali 04 (Trento) e 06 (28esima circoscrizione Trentino Alto-Adige).

Seggi aperti dalle 7 alle 23; lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura delle urne per quanto riguarda le Europee; invece, si cominceranno a contare i voti relativi a regionali e amministrative dalle ore 14 di lunedì 27 maggio 2019. I ballottaggi, ove previsti, si terranno il 9 giugno.

Chiusura scuole: 4 o 5 giorni

Le scuole, in generale, dovrebbero essere chiuse dal pomeriggio di venerdì 24 maggio fino a tutto lunedì 27 maggio. D’altra parte, nei comuni chiamati a rinnovare i propri consigli è prevista la chiusura degli istituti anche per tutto martedì 28 maggio. Dunque, saranno tendenzialmente 4 o 5, a seconda che nei comuni interessati si svolgano anche le elezioni locali o meno, i giorni di sospensione delle attività.

Ancora più precisamente, si può dire che gli istituti che ospiteranno soltanto il voto per le europee resteranno chiuse fino a lunedì 27 maggio e le attività ricominceranno regolarmente il giorno dopo, martedì 28 maggio. Nelle scuole che ospiteranno anche le regionali le attività dovrebbero riprendere regolarmente mercoledì 29 maggio; gli istituti che ospitano le operazioni di voto per tutte e tre i tipi di elezioni – Europee, Regionali e Comunali – la ripresa regolare delle attività è prevista per giovedì 30 maggio.

